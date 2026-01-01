Apollo is het toonaangevende open-sourceplatform voor gemeenschapsgedreven genoomannotatie, ontwikkeld door het Generic Model Organism Database (GMOD) project. Gebouwd rond een door JBrowse aangedreven viewer, stelt het curatoren van verschillende instellingen in staat om genmodellen, transcripten en kenmerken op gedeelde referentiegenomen tegelijkertijd te bewerken — waarbij elke wijziging wordt bijgehouden, toegeschreven en direct zichtbaar is voor medewerkers.

Door Apollo zelf te hosten op uw eigen VPS blijven eigen annotatiegegevens binnen uw infrastructuur in plaats van op servers van derden. Onderzoekslaboratoria, consortia en biotech-teams krijgen een enkele gezaghebbende annotatiedatabase, gedetailleerde per-organisme permissies en een curatiegeschiedenis die zij volledig bezitten — zonder gevoelige genomische gegevens extern te delen.