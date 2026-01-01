Implementeer Apollo met een één-klik installatie.
Realtime collaboratieve genoomannotatie-editor gebouwd voor gedistribueerde biologische onderzoeksteams.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apollo kunt bouwen
Apollo is het toonaangevende open-sourceplatform voor gemeenschapsgedreven genoomannotatie, ontwikkeld door het Generic Model Organism Database (GMOD) project. Gebouwd rond een door JBrowse aangedreven viewer, stelt het curatoren van verschillende instellingen in staat om genmodellen, transcripten en kenmerken op gedeelde referentiegenomen tegelijkertijd te bewerken — waarbij elke wijziging wordt bijgehouden, toegeschreven en direct zichtbaar is voor medewerkers.
Door Apollo zelf te hosten op uw eigen VPS blijven eigen annotatiegegevens binnen uw infrastructuur in plaats van op servers van derden. Onderzoekslaboratoria, consortia en biotech-teams krijgen een enkele gezaghebbende annotatiedatabase, gedetailleerde per-organisme permissies en een curatiegeschiedenis die zij volledig bezitten — zonder gevoelige genomische gegevens extern te delen.
Key features van Apollo
Realtime gezamenlijk bewerken
Meerdere curatoren bewerken gelijktijdig hetzelfde genoom, waarbij wijzigingen direct worden uitgezonden via WebSocket-gebaseerde synchronisatie.
JBrowse-aangedreven viewer
Gebouwd op de JBrowse genoombrowser, waardoor curatoren vertrouwde tracknavigatie, zoeken en sequentievisualisatie direct beschikbaar hebben.
Machtigingen per organisme
Gedetailleerde rolgebaseerde toegang stelt beheerders in staat lees-, schrijf- of beheerdersrechten toe te wijzen per organisme en per gebruikersgroep.
Annotatiegeschiedenis
Elke transcriptiebewerking, opmerking en functiewijziging wordt geregistreerd met auteur en tijdstempel, ter ondersteuning van volledige audit- en herstelworkflows.
GFF3 en FASTA import
Laad referentiegenomen en bestaande annotaties via standaard bio-informaticaformaten zonder dat eigen conversie vereist is.
Waarom zou je Apollo op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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