Installeer Eclipse Mosquitto met Ã©Ã©n-klik installatie.
Lichtgewicht open-source MQTT-broker voor het verbinden van IoT-apparaten, sensoren en applicaties met publish/subscribe-berichten.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Eclipse Mosquitto kunt bouwen
Eclipse Mosquitto is de referentie open-source implementatie van het MQTT-protocol, met ondersteuning voor versies 5.0, 3.1.1 en 3.1. De minimale binaire overhead en het publish/subscribe-model van MQTT maken het de standaardkeuze voor IoT-sensornetwerken, domotica-hubs en elke toepassing waar bandbreedte en batterijduur belangrijk zijn. Mosquitto wordt ingezet in productieomgevingen, variÃ«rend van eenvoudige Raspberry Pi-thuisopstellingen tot grootschalige industriÃ«le IoT-implementaties.
Deze template implementeert Mosquitto met standaard ingeschakelde wachtwoordauthenticatie en persistente opslag voor berichtgegevens en configuratie. Zelf-hosting biedt u onbeperkte verbindingen en berichten zonder kosten per apparaat, volledige controle over toegangscontrolelijsten en consistente levering met lage latentie die gedeelde cloudbrokers niet kunnen garanderen.
Key features van Eclipse Mosquitto
MQTT Protocol Ondersteuning
Ondersteunt MQTT-versies 5.0, 3.1.1 en 3.1, wat compatibiliteit garandeert met het volledige scala aan IoT-apparaten, bibliotheken en clienttools.
Wachtwoordauthenticatie
Voorgeconfigureerde wachtwoordgebaseerde authenticatie blokkeert ongeautoriseerde verbindingen vanaf het moment dat de broker start, zonder extra configuratie.
Berichtpersistentie
Opgeslagen berichten en QoS-leveringsgaranties overleven brokerherstarts, waardoor apparaten die na uitval opnieuw verbinding maken, gemiste updates ontvangen.
Toegangsbeheer voor onderwerpen
ACL-regels beperken welke clients kunnen publiceren op of zich abonneren op specifieke onderwerpen, waardoor gedetailleerde multi-tenant brokerconfiguraties mogelijk worden.
TLS-versleuteling
Native TLS/SSL-ondersteuning versleutelt alle clientverbindingen, waardoor sensorgegevens en besturingscommando's worden beschermd tijdens het transport over onvertrouwde netwerken.
Waarom zou je Eclipse Mosquitto op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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