Eclipse Mosquitto is de referentie open-source implementatie van het MQTT-protocol, met ondersteuning voor versies 5.0, 3.1.1 en 3.1. De minimale binaire overhead en het publish/subscribe-model van MQTT maken het de standaardkeuze voor IoT-sensornetwerken, domotica-hubs en elke toepassing waar bandbreedte en batterijduur belangrijk zijn. Mosquitto wordt ingezet in productieomgevingen, variÃ«rend van eenvoudige Raspberry Pi-thuisopstellingen tot grootschalige industriÃ«le IoT-implementaties.

Deze template implementeert Mosquitto met standaard ingeschakelde wachtwoordauthenticatie en persistente opslag voor berichtgegevens en configuratie. Zelf-hosting biedt u onbeperkte verbindingen en berichten zonder kosten per apparaat, volledige controle over toegangscontrolelijsten en consistente levering met lage latentie die gedeelde cloudbrokers niet kunnen garanderen.