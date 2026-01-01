Installeer Polaris met één-klik installatie.
Lichtgewicht, Rust-aangedreven muziekstreamingserver die je persoonlijke collectie beschikbaar maakt op elk apparaat dat je bezit.
Kies een VPS-abonnement voor Polaris
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Polaris kunt bouwen
Polaris is een open-source muziekstreamingserver geschreven in Rust, gebouwd om een persoonlijke muziekbibliotheek beschikbaar te maken vanaf elke browser of mobiel apparaat met minimale hardware. De Rust-kern houdt het geheugengebruik en de CPU-belasting laag genoeg om comfortabel te draaien op instap-VPS-abonnementen, terwijl het comfortabel bibliotheken indexeert met tienduizenden nummers in FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV en AIFF-formaten.
Zelf-hosten van Polaris houdt elk album, elke rip en elke Bandcamp-download onder jouw controle, zonder maandelijkse kosten, zonder catalogusverloop en zonder luistergegevens die aan derden worden verkocht. De eerste persoon die de web-UI opent, voltooit een korte installatiewizard die het bibliotheekpad koppelt aan een beheerdersaccount, zodat initiële inloggegevens nooit verschijnen in logboeken of in de implementatiesjabloon.
Key features van Polaris
Rust prestaties
Native Rust-implementatie houdt het geheugen- en CPU-gebruik laag, zodat een grote bibliotheek soepel streamt, zelfs op de kleinste VPS-abonnementen.
Ondersteuning voor lossless formaten
Streamt FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV en AIFF in originele kwaliteit zonder geforceerde hercodering van uw masters.
Installatiewizard voor eerste bezoek
Een begeleide welkomststroom koppelt uw muziekmap aan een beheerdersaccount bij de eerste keer laden, zonder hardgecodeerde standaardreferenties in de image.
Afspeellijsten voor meerdere gebruikers
Elk gezinslid krijgt een eigen account, afspeellijsten en luistergeschiedenis zonder dat bibliotheken op een gedeelde server door elkaar lopen.
Subsonic-compatibele API
Biedt een Subsonic-compatibele API zodat tientallen community iOS-, Android- en desktopclients verbinding kunnen maken zonder een eigen app.
Browsergebaseerd beheer
De gehele configuratie — gebruikers, koppelpunten, DDNS, regels voor albumhoezen — is bewerkbaar vanuit de web-UI zonder in de container te hoeven inloggen.
Waarom zou je Polaris op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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