Implementeer PsiTransfer met één-klik-installatie.
Eenvoudige zelf-gehoste bestandsdeling met verlopende links, wachtwoordbeveiliging en hervatbare uploads — geen accounts vereist.
Kies een VPS-abonnement voor PsiTransfer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PsiTransfer kunt bouwen
PsiTransfer is een lichtgewicht, open-source bestandsoverdrachtservice voor het delen van bestanden via verlopende downloadlinks — geen accounts vereist voor afzenders of ontvangers. Bestanden worden georganiseerd in uploadbuckets met configureerbare bewaartermijnen, variërend van een eenmalige download tot een vervaldatum van 8 weken. Elke bucket kan optioneel met een wachtwoord worden beveiligd met AES-encryptie, en ontvangers kunnen alles downloaden als één zip- of tar.gz-archief zonder iets te installeren.
Het zelf hosten van PsiTransfer op uw VPS houdt bestandsoverdrachten privé: geen groottelimieten opgelegd door een cloudservice, geen bestandsmetadata verzonden naar derden, en volledige controle over bewaarbeleidsregels en opslag. Een optioneel adminpaneel stelt u in staat actieve uploads te monitoren en opslag te beheren vanaf één beveiligde pagina.
Key features van PsiTransfer
Verlopende downloadlinks
Retentie instellen van éénmalige download tot 8 weken — bestanden en hun links worden automatisch opgeschoond wanneer ze verlopen.
Geen accounts vereist
Ontvangers downloaden bestanden rechtstreeks via een deelbare link zonder zich aan te melden of in te loggen bij een service.
Wachtwoordbeveiligde opslaglocaties
Beveilig elke upload met AES-versleutelde bucketwachtwoorden, zodat alleen de beoogde ontvangers toegang hebben tot de gedeelde bestanden.
Hervatbare uploads
Grote bestandsuploads worden automatisch hervat na netwerkonderbrekingen met behulp van het tus.io-protocol, waardoor mislukte overdrachten bij trage verbindingen worden voorkomen.
Bulkdownloadarchief
Ontvangers kunnen alle bestanden in een bucket als één enkel zip- of tar.gz-archief downloaden met één klik, zonder bestanden afzonderlijk te downloaden.
Beheerdersdashboard
Bewaak alle actieve buckets, bekijk opslaggebruik en verwijder uploads vanaf een met een wachtwoord beveiligd adminpaneel op /admin.
Waarom zou je PsiTransfer op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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