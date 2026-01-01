PsiTransfer is een lichtgewicht, open-source bestandsoverdrachtservice voor het delen van bestanden via verlopende downloadlinks — geen accounts vereist voor afzenders of ontvangers. Bestanden worden georganiseerd in uploadbuckets met configureerbare bewaartermijnen, variërend van een eenmalige download tot een vervaldatum van 8 weken. Elke bucket kan optioneel met een wachtwoord worden beveiligd met AES-encryptie, en ontvangers kunnen alles downloaden als één zip- of tar.gz-archief zonder iets te installeren.

Het zelf hosten van PsiTransfer op uw VPS houdt bestandsoverdrachten privé: geen groottelimieten opgelegd door een cloudservice, geen bestandsmetadata verzonden naar derden, en volledige controle over bewaarbeleidsregels en opslag. Een optioneel adminpaneel stelt u in staat actieve uploads te monitoren en opslag te beheren vanaf één beveiligde pagina.