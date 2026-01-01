Tot wel 69% korting voor PsiTransfer

Implementeer PsiTransfer met één-klik-installatie.

Eenvoudige zelf-gehoste bestandsdeling met verlopende links, wachtwoordbeveiliging en hervatbare uploads — geen accounts vereist.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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KVM 1
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5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
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16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met PsiTransfer kunt bouwen

PsiTransfer is een lichtgewicht, open-source bestandsoverdrachtservice voor het delen van bestanden via verlopende downloadlinks — geen accounts vereist voor afzenders of ontvangers. Bestanden worden georganiseerd in uploadbuckets met configureerbare bewaartermijnen, variërend van een eenmalige download tot een vervaldatum van 8 weken. Elke bucket kan optioneel met een wachtwoord worden beveiligd met AES-encryptie, en ontvangers kunnen alles downloaden als één zip- of tar.gz-archief zonder iets te installeren.

Het zelf hosten van PsiTransfer op uw VPS houdt bestandsoverdrachten privé: geen groottelimieten opgelegd door een cloudservice, geen bestandsmetadata verzonden naar derden, en volledige controle over bewaarbeleidsregels en opslag. Een optioneel adminpaneel stelt u in staat actieve uploads te monitoren en opslag te beheren vanaf één beveiligde pagina.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van PsiTransfer

Verlopende downloadlinks

Retentie instellen van éénmalige download tot 8 weken — bestanden en hun links worden automatisch opgeschoond wanneer ze verlopen.

Geen accounts vereist

Ontvangers downloaden bestanden rechtstreeks via een deelbare link zonder zich aan te melden of in te loggen bij een service.

Wachtwoordbeveiligde opslaglocaties

Beveilig elke upload met AES-versleutelde bucketwachtwoorden, zodat alleen de beoogde ontvangers toegang hebben tot de gedeelde bestanden.

Hervatbare uploads

Grote bestandsuploads worden automatisch hervat na netwerkonderbrekingen met behulp van het tus.io-protocol, waardoor mislukte overdrachten bij trage verbindingen worden voorkomen.

Bulkdownloadarchief

Ontvangers kunnen alle bestanden in een bucket als één enkel zip- of tar.gz-archief downloaden met één klik, zonder bestanden afzonderlijk te downloaden.

Beheerdersdashboard

Bewaak alle actieve buckets, bekijk opslaggebruik en verwijder uploads vanaf een met een wachtwoord beveiligd adminpaneel op /admin.

Waarom zou je PsiTransfer op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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