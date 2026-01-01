Implementeer AnonUpload met één-klik installatie.
Privacy-first anoniem platform voor het delen van bestanden zonder database, zonder accounts en zonder tracking.
Kies een VPS-abonnement voor AnonUpload
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AnonUpload kunt bouwen
AnonUpload is een lichtgewicht PHP-applicatie voor het delen van bestanden, gebouwd rond één enkel principe: bestanden delen zonder een spoor achter te laten. AnonUpload heeft geen database of gebruikersaccounts nodig en slaat geen metadata op die zou kunnen identificeren wie een bestand heeft geüpload of gedownload. Directe bestandsnamen worden nooit openbaar getoond, en de optionele downloadvertraging voorkomt geautomatiseerd scrapen voordat bestanden hun beoogde ontvangers bereiken.
Door AnonUpload zelf te hosten, zorgt u ervoor dat uw bestanden nooit via infrastructuur van derden gaan die onderhevig is aan surveillanceverzoeken of bewaarplichten voor gegevens. U bepaalt welke bestandstypen worden geaccepteerd, hoe groot uploads mogen zijn en wie toegang heeft tot de admin-interface — zonder te vertrouwen op commerciële anonieme bestandsservices die activiteit zouden kunnen loggen ondanks privacyclaims.
Key features van AnonUpload
Geen database nodig
Bestanden worden direct op het bestandssysteem opgeslagen, zonder database-instellingen of onderhoud, wat de implementatie vereenvoudigt en een veelvoorkomende bron van datalekken elimineert.
Verborgen Bestandsnamen
Originele bestandsnamen worden nooit openbaar gemaakt, zodat downloaders geen inhoud, bron of uploaderidentiteit kunnen afleiden uit de URL of de directorylijst.
Download Tijdvertraging
Configureer een wachttijd voordat bestanden downloadbaar worden, om te voorkomen dat geautomatiseerde scrapers uploads oogsten voordat ze de beoogde ontvangers bereiken.
Configureerbare bestandstypen
Definieer een exacte lijst van toegestane bestandsextensies en stel limieten in voor de maximale uploadgrootte tot 10 GB om te voldoen aan uw specifieke deelbehoeften.
Beheerdersinterface
Beheer uploads, bewaak opslaggebruik en pas applicatie-instellingen aan via een ingebouwd adminpaneel zonder de servercommandoregel aan te raken.
Waarom zou je AnonUpload op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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