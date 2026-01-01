AnonUpload is een lichtgewicht PHP-applicatie voor het delen van bestanden, gebouwd rond één enkel principe: bestanden delen zonder een spoor achter te laten. AnonUpload heeft geen database of gebruikersaccounts nodig en slaat geen metadata op die zou kunnen identificeren wie een bestand heeft geüpload of gedownload. Directe bestandsnamen worden nooit openbaar getoond, en de optionele downloadvertraging voorkomt geautomatiseerd scrapen voordat bestanden hun beoogde ontvangers bereiken.

Door AnonUpload zelf te hosten, zorgt u ervoor dat uw bestanden nooit via infrastructuur van derden gaan die onderhevig is aan surveillanceverzoeken of bewaarplichten voor gegevens. U bepaalt welke bestandstypen worden geaccepteerd, hoe groot uploads mogen zijn en wie toegang heeft tot de admin-interface — zonder te vertrouwen op commerciële anonieme bestandsservices die activiteit zouden kunnen loggen ondanks privacyclaims.