Installeer Backrest met één-klik installatie.
Webgebaseerde UI voor restic die geplande back-ups, bladeren en herstellen toegankelijk maakt vanuit elke browser.
Kies een VPS-abonnement voor Backrest
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Backrest kunt bouwen
Backrest is een zelf-gehoste webinterface voor restic, het snelle en veilige back-upprogramma. Het combineert restic's krachtige deduplicatie en versleuteling in een overzichtelijke, browsergebaseerde gebruikersinterface, zodat je back-upplannen kunt maken, deze met cron kunt plannen en individuele bestanden kunt herstellen zonder ooit de commandoregel aan te raken.
Omdat Backrest snapshots opslaat via restic, zijn back-ups versleuteld in rust en ondersteunen ze tientallen opslagbackends — lokale schijf, S3-compatibele objectopslag, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP en meer. Door Backrest zelf te hosten, blijven je back-upconfiguratie en -referenties volledig onder jouw controle, zonder abonnementskosten of vendor lock-in.
Key features van Backrest
Geplande back-upplannen
Definieer cron-gebaseerde schema's per repository zodat back-ups automatisch worden uitgevoerd zonder handmatige tussenkomst.
Browsergebaseerd herstel
Blader door de inhoud van de momentopname en herstel individuele bestanden of mappen rechtstreeks vanuit de web-UI.
Multi-backend opslag
Sla back-ups op een lokale schijf, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP en meer op via native restic-backends.
End-to-end encryptie
Alle snapshots worden door restic versleuteld voordat ze de host verlaten, zodat gegevens privé blijven op elke opslagbackend.
Deduplicatie en compressie
Restic content-gedefinieerde chunking dedupliceert gegevens over snapshots heen, waardoor het opslaggebruik na verloop van tijd drastisch wordt verminderd.
Waarom zou je Backrest op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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