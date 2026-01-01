ArchiveBox implementeren met één-klik installatie.
Zelf-gehost internetarchiveringsplatform dat webpagina's, video's en documenten in meerdere formaten bewaart voor permanente toegang.
Kies een VPS-abonnement voor ArchiveBox
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ArchiveBox kunt bouwen
ArchiveBox is het toonaangevende open-source zelfgehoste webarchiveringsplatform, dat websites vastlegt als HTML, PDF, screenshots, WARC-bestanden en geëxtraheerde media om ervoor te zorgen dat inhoud toegankelijk blijft lang nadat de originele bronnen verdwijnen. Met meer dan 18.000 GitHub-sterren en actieve ontwikkeling sinds 2017, biedt het een betrouwbaar alternatief voor het afhankelijk zijn van het Internet Archive voor inhoud die belangrijk is voor uw werk.
Zelf ArchiveBox hosten geeft u volledige gegevenssoevereiniteit over gearchiveerde inhoud — cruciaal voor juridische, compliance- en journalistieke workflows waar de bewijsketen van belang is. U beheert bewaarbeleidslijnen, back-upstrategieën en toegangsrechten, terwijl de geïntegreerde Sonic full-text zoekmachine het vinden van inhoud in grote archieven snel en nauwkeurig maakt.
Key features van ArchiveBox
Multi-formaat archivering
Leg elke pagina tegelijkertijd vast als HTML, PDF, schermafbeelding, WARC en geëxtraheerde media, zodat de inhoud in meerdere onafhankelijke formaten wordt bewaard, zelfs als één ervan in de toekomst onleesbaar wordt.
Full-text zoeken
Zoek elk woord of elke zin in uw hele archief direct met behulp van de geïntegreerde Sonic-zoekmachine, zonder handmatig door mappen te bladeren of te vertrouwen op onnauwkeurige bestandsnaamaanpassing.
Geautomatiseerde planning
Stel dagelijkse archivering in van RSS-feeds, bladwijzerlijsten en URL-verzamelingen, zodat belangrijke inhoud automatisch wordt bewaard zonder handmatige activering te vereisen voor elk nieuw item.
Uitgebreide importondersteuning
Importeer direct vanuit browserbladwijzers, Pocket, Pinboard, Instapaper en andere diensten, waardoor het eenvoudig is om een bestaande leeslijst naar uw permanente archief te migreren.
JavaScript-weergave
Archiveer dynamisch gerenderde pagina's en single-page applicaties met behulp van de gebundelde NoVNC-browseromgeving, waarbij inhoud wordt vastgelegd die eenvoudige HTML-fetchers volledig missen.
Waarom zou je ArchiveBox op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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