AList is een open-source programma voor bestandsbeheer dat lokale opslag en clouddrives samenbrengt onder één webinterface. Het ondersteunt meer dan 30 opslagbackends — waaronder OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV en veel regionale providers — waardoor je bestanden van al deze locaties kunt bekijken, voorvertonen en downloaden zonder van app te wisselen of herhaaldelijk in te loggen.

Zelf AList hosten op je eigen VPS geeft je controle over opslagreferenties en toegangsbeleid, terwijl je je bestanden toegankelijk maakt via een snelle web-UI en een volledig compatibel WebDAV-eindpunt. Het is een praktische manier om verspreide cloudaccounts en gedeelde schijven te consolideren in één enkele privé-gateway.