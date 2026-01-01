Installeer AList met één-klik installatie.
Zelf-gehoste bestandslijst en WebDAV-server die tientallen cloudopslagproviders verenigt achter één enkele webinterface.
Kies een VPS-abonnement voor AList
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AList kunt bouwen
AList is een open-source programma voor bestandsbeheer dat lokale opslag en clouddrives samenbrengt onder één webinterface. Het ondersteunt meer dan 30 opslagbackends — waaronder OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV en veel regionale providers — waardoor je bestanden van al deze locaties kunt bekijken, voorvertonen en downloaden zonder van app te wisselen of herhaaldelijk in te loggen.
Zelf AList hosten op je eigen VPS geeft je controle over opslagreferenties en toegangsbeleid, terwijl je je bestanden toegankelijk maakt via een snelle web-UI en een volledig compatibel WebDAV-eindpunt. Het is een praktische manier om verspreide cloudaccounts en gedeelde schijven te consolideren in één enkele privé-gateway.
Key features van AList
Multi-opslag backends
Koppel meer dan 30 providers — lokale schijf, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV en meer — in één enkele uniforme bestandsstructuur.
WebDAV-server
Stel elke verbonden opslag beschikbaar als één enkel lees-/schrijf-WebDAV-eindpunt dat naadloos kan worden gekoppeld in macOS, Windows en mobiele clients.
Voorbeelden in de browser
Stream en bekijk een voorbeeld van afbeeldingen, video, audio, PDF's, Office-documenten en code zonder eerst bestanden te downloaden.
Fijnmazige deling
Genereer met een wachtwoord beveiligde deellinks met optionele vervaldatum, zodat externe ontvangers alleen de bestanden zien die u kiest.
Offline downloads
Integreer met aria2 of qBittorrent om bestanden van URL's en torrents rechtstreeks op te halen naar elke gekoppelde opslagbackend.
Waarom zou je AList op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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