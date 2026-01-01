Installeer Scoold met één-klik installatie.
Zelfgehost Stack Overflow-achtig Vragen- en antwoordenplatform voor teams, klaslokalen en interne kennisdeling.
Kies een VPS-abonnement voor Scoold
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Scoold kunt bouwen
Scoold is een open-source Q&A- en kennisdeelplatform, geïnspireerd op Stack Overflow, speciaal gebouwd voor teams, scholen en organisaties die een gestructureerde plek nodig hebben om vragen, antwoorden en collectieve kennis vast te leggen. De single-JAR Spring Boot frontend is gekoppeld aan de Para backend, die authenticatie, zoeken en persistentie afhandelt en wordt gebundeld in deze implementatie met een ingebouwde H2-opslag die klaar is voor gebruik bij de eerste opstart.
Door Scoold zelf te hosten, blijven alle vragen, antwoorden, stemmen en gebruikersidentiteiten op je eigen VPS, in plaats van bij een externe SaaS Q&A-dienst. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in voor je kennisbank, en de Apache 2.0-licentie stelt je in staat om stemregels, badges, ruimtes en authenticatieproviders aan te passen aan de manier waarop je team daadwerkelijk werkt.
Key features van Scoold
Stack Overflow werkstroom
Stemmen, geaccepteerde antwoorden, reputatie, badges en tags geven bijdragers dezelfde vertrouwde vraag-en-antwoordstroom als de openbare Stack Overflow, zonder leercurve voor nieuwe teamleden.
Ruimtes voor teams
Groepeer vragen en gebruikers in geïsoleerde Ruimtes, zodat engineering, support en HR één Scoold-installatie kunnen delen zonder dat hun inhoud in elkaar overvloeit.
Gebundelde Para backend
De Para applicatieserver wordt samen met Scoold geïmplementeerd en automatisch geïnitialiseerd bij de eerste opstart, zodat authenticatie, zoeken en opslag direct werken zonder aparte installatie.
Sociale en LDAP-aanmelding
Log in met Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, of e-mail en wachtwoord — kies de identiteitsproviders die uw organisatie al gebruikt zonder aangepaste authenticatiecode te schrijven.
Markdown en codeblokken
GitHub-stijl markdown met syntax-gemarkeerde codeblokken, tabellen, takenlijsten en emoji maakt Scoold uitermate geschikt voor engineeringteams die technische problemen en oplossingen documenteren.
REST API en webhooks
Een OpenAPI 3.0 REST-interface en ondertekende webhooks stellen u in staat om rapportage te scripten, verouderde Q&A-inhoud te importeren en Scoold te integreren met chat, Zapier of uw eigen automatisering.
Waarom zou je Scoold op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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