Scoold is een open-source Q&A- en kennisdeelplatform, geïnspireerd op Stack Overflow, speciaal gebouwd voor teams, scholen en organisaties die een gestructureerde plek nodig hebben om vragen, antwoorden en collectieve kennis vast te leggen. De single-JAR Spring Boot frontend is gekoppeld aan de Para backend, die authenticatie, zoeken en persistentie afhandelt en wordt gebundeld in deze implementatie met een ingebouwde H2-opslag die klaar is voor gebruik bij de eerste opstart.

Door Scoold zelf te hosten, blijven alle vragen, antwoorden, stemmen en gebruikersidentiteiten op je eigen VPS, in plaats van bij een externe SaaS Q&A-dienst. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in voor je kennisbank, en de Apache 2.0-licentie stelt je in staat om stemregels, badges, ruimtes en authenticatieproviders aan te passen aan de manier waarop je team daadwerkelijk werkt.