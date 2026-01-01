Installeer MaxKB met één-klik installatie.
Open-source RAG-platform voor het bouwen van AI-kennisbankagents uit uw documenten en gegevensbronnen.
Kies een VPS-abonnement voor MaxKB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MaxKB kunt bouwen
MaxKB is een open-source platform voor het bouwen van AI-kennisbankagents voor bedrijven, aangedreven door Retrieval-Augmented Generation (RAG). Het verwerkt PDF, Word, Excel, Markdown en HTML tot vector-embeddings en verbindt deze met een LLM naar keuze — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, of een lokaal model. Een visuele workflow-engine stelt teams in staat om intelligente vraag-en-antwoordagents te implementeren zonder code te schrijven.
Door MaxKB zelf te hosten op uw eigen VPS blijven bedrijfseigen documenten, klantinteracties en bedrijfskennis volledig binnen uw infrastructuur, waardoor cloudkosten per query worden geëlimineerd en u volledige controle krijgt over modelselectie en gegevensprivacy.
Key features van MaxKB
RAG-aangedreven V&A
Verwerkt documenten automatisch tot vector embeddings voor nauwkeurige, op bronnen gebaseerde antwoorden op complexe vragen.
Multiformaat opname
Importeert PDF, Word, Excel, Markdown, HTML en platte tekst — plus web crawling om kennisbanken op te bouwen uit online inhoud.
Modelflexibiliteit
Werkt met OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek en lokaal gehoste modellen, zodat u de beste keuze kunt maken voor kosten en privacy.
Visuele Workflow Engine
Orkestreer meerstaps AI-processen en integreer agents in klantenservice- of HR-systemen zonder code te schrijven.
API-integratie
Volledige REST API en insluitcodefragmenten maken het eenvoudig om de AI-agent toe te voegen aan elke bestaande website of applicatie.
Waarom zou je MaxKB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.