MaxKB is een open-source platform voor het bouwen van AI-kennisbankagents voor bedrijven, aangedreven door Retrieval-Augmented Generation (RAG). Het verwerkt PDF, Word, Excel, Markdown en HTML tot vector-embeddings en verbindt deze met een LLM naar keuze — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, of een lokaal model. Een visuele workflow-engine stelt teams in staat om intelligente vraag-en-antwoordagents te implementeren zonder code te schrijven.

Door MaxKB zelf te hosten op uw eigen VPS blijven bedrijfseigen documenten, klantinteracties en bedrijfskennis volledig binnen uw infrastructuur, waardoor cloudkosten per query worden geëlimineerd en u volledige controle krijgt over modelselectie en gegevensprivacy.