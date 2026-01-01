Pydio Cells is een zelf-gehost contentcollaboratieplatform — de moderne opvolger van PydioShare. Het combineert veilig bestanden delen, teamwerkruimtes, het genereren van openbare links, documentvoorbeelden in de browser en gedetailleerde toegangscontrole achter een snelle Go-gebaseerde backend en een gepolijste webinterface die de concurrentie aangaat met commerciële aanbiedingen zoals Box, Dropbox Business en SharePoint.

Het zelf hosten van Pydio Cells op een VPS houdt uw gevoelige documenten, teamwerkruimtes en externe deellinks volledig onder uw controle, zonder kosten per gebruiker, zonder opslaglimieten en zonder een extern platform dat op elk moment de voorwaarden of prijzen kan wijzigen.