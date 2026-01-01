Installeer Pydio Cells met één-klik installatie.
Zelf-gehost platform voor bestandsdeling en documentensamenwerking met teamwerkruimtes, openbare links en een moderne webinterface.
Kies een VPS-abonnement voor Pydio Cells
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pydio Cells kunt bouwen
Pydio Cells is een zelf-gehost contentcollaboratieplatform — de moderne opvolger van PydioShare. Het combineert veilig bestanden delen, teamwerkruimtes, het genereren van openbare links, documentvoorbeelden in de browser en gedetailleerde toegangscontrole achter een snelle Go-gebaseerde backend en een gepolijste webinterface die de concurrentie aangaat met commerciële aanbiedingen zoals Box, Dropbox Business en SharePoint.
Het zelf hosten van Pydio Cells op een VPS houdt uw gevoelige documenten, teamwerkruimtes en externe deellinks volledig onder uw controle, zonder kosten per gebruiker, zonder opslaglimieten en zonder een extern platform dat op elk moment de voorwaarden of prijzen kan wijzigen.
Key features van Pydio Cells
Teamwerkruimtes en rollen
Creëer werkruimtes per team met gedetailleerde rolgebaseerde toegangscontrole, zodat de juiste mensen de juiste mappen zien zonder handmatig te hoeven jongleren met machtigingen.
Openbare deellinks
Genereer deelbare download- of uploadlinks met optionele wachtwoorden, vervaldatums en downloadlimieten — perfect voor het verzenden van bestanden naar externe klanten.
Bestandsvoorbeeld in de browser
Bekijk pdf's, afbeeldingen, video's, audio en Office-documenten direct in de browser, zonder eerst te downloaden of native viewers te installeren.
WebDAV- en S3-toegang
Maak verbinding vanaf desktopsynchronisatieclients, mobiele apps en S3-compatibele tools, zodat dezelfde inhoud in elke workflow beschikbaar is.
Activiteitsfeeds en zoeken
Activiteitsstromen per werkruimte plus full-text zoeken in documenten helpen teams op de hoogte te blijven van wat er is veranderd en snel inhoud te vinden.
Waarom zou je Pydio Cells op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.