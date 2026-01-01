Implementeer bolt.diy met één-klik installatie.
Open-source AI code-assistent waarmee je full-stack apps kunt prompten, uitvoeren en implementeren vanuit je browser.
Kies een VPS-abonnement voor bolt.diy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met bolt.diy kunt bouwen
bolt.diy is een open-source fork van bolt.new die full-stack AI-ondersteunde ontwikkeling naar je eigen infrastructuur brengt. Het combineert een browsergebaseerde editor met een geïntegreerde runtime, waardoor je in gewone taal kunt beschrijven wat je wilt bouwen en een LLM complete applicaties kan genereren, uitvoeren en herhalen — inclusief frontend, backend en configuratie.
In tegenstelling tot cloudgebaseerde AI-coderingstools, betekent het zelf hosten van bolt.diy dat je code, prompts en API-sleutels op je VPS blijven. Je verbindt de LLM-providers die je al gebruikt — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokale Ollama-modellen en meer — zodat je nooit vastzit aan één leverancier of abonnementsniveau.
Key features van bolt.diy
Multi-provider LLM-ondersteuning
Verbind OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI en 15+ andere providers via één interface.
Full-stack codegeneratie
Genereer complete applicaties met werkende frontend, backend en configuratiebestanden — niet alleen codefragmenten.
In-browser-uitvoering
Voer gegenereerde code uit en bekijk deze direct in de browser zonder de interface te verlaten of een lokale ontwikkelomgeving in te stellen.
Neem je eigen API-sleutels mee
Gebruik uw bestaande providergegevens zodat u alleen betaalt voor wat u gebruikt, zonder platformtoeslag of abonnementsniveau.
Open source en zelf gehost
Alle prompts, gegenereerde code en inloggegevens blijven op uw VPS — er worden geen gegevens gedeeld met een SaaS-platform van derden.
Waarom zou je bolt.diy op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
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