Implementeer Maybe met één-klik-installatie.
Open-source app voor persoonlijke financiën en vermogensbeheer die uw financiële gegevens volledig op uw server bewaart.
Kies een VPS-abonnement voor Maybe
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Maybe kunt bouwen
Maybe is een volledig open-source platform voor persoonlijke financiën en vermogensbeheer, oorspronkelijk gebouwd als een door durfkapitaal gesteunde startup en later uitgebracht onder AGPLv3. Het consolideert bankrekeningen, beleggingsportefeuilles, onroerend goed en verplichtingen in één dashboard met vermogensregistratie, transactiecategorisatie en budgetplanning. Optionele OpenAI-integratie voegt AI-gestuurde financiële inzichten toe zonder deze verplicht te maken.
Het implementeren van Maybe op uw eigen VPS betekent dat uw gevoelige financiële gegevens nooit via servers van derden gaan, u terugkerende SaaS-kosten vermijdt en u volledige export- en aanpassingsmogelijkheden behoudt die commerciële platforms beperken.
Key features van Maybe
Vermogensregistratie
Bundel alle accounts en activa in één dashboard met historische trends en ondersteuning voor meerdere valuta's.
Beleggingsportfolio
Volg aandelen, crypto en andere beleggingen met automatische synchronisatie van grote makelaars en realtime updates.
Transactiecategorisatie
Slimme regels en optionele AI-gestuurde automatisering classificeren uitgaven, zodat budgetten nauwkeurig blijven zonder handmatige inspanning.
Volledige gegevensprivacy
Financiële gegevens staan alleen op uw VPS — geen toegang voor derden, geen reclameanalyse, geen SaaS-abonnementskosten.
AI Financiële Inzichten
Neem je eigen OpenAI API-sleutel mee om conversatiegericht financieel advies en geautomatiseerde categorisatiesuggesties te ontgrendelen.
Waarom zou je Maybe op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.