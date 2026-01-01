Maybe is een volledig open-source platform voor persoonlijke financiën en vermogensbeheer, oorspronkelijk gebouwd als een door durfkapitaal gesteunde startup en later uitgebracht onder AGPLv3. Het consolideert bankrekeningen, beleggingsportefeuilles, onroerend goed en verplichtingen in één dashboard met vermogensregistratie, transactiecategorisatie en budgetplanning. Optionele OpenAI-integratie voegt AI-gestuurde financiële inzichten toe zonder deze verplicht te maken.

Het implementeren van Maybe op uw eigen VPS betekent dat uw gevoelige financiële gegevens nooit via servers van derden gaan, u terugkerende SaaS-kosten vermijdt en u volledige export- en aanpassingsmogelijkheden behoudt die commerciële platforms beperken.