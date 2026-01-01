drawDB is een gratis, open-source editor voor entiteit-relatiediagrammen voor databases die volledig in de browser draait. Het stelt ontwikkelaars en databasebeheerders in staat om relationele databaseschema's te ontwerpen, visualiseren en documenteren via een drag-and-drop canvas — en vervolgens het voltooide ontwerp te exporteren als SQL DDL-statements die klaar zijn om te worden uitgevoerd op MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB of SQL Server.

Zelf-hosten van drawDB geeft uw team een gedeeld intern hulpmiddel voor databaseontwerp zonder schemadetails naar externe cloudservices te sturen. Omdat de app puur frontend is zonder backend- of databaseafhankelijkheid, wordt deze geïmplementeerd als een enkele lichtgewicht container en blijft deze operationeel, ongeacht de beschikbaarheid van externe services.