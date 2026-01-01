Installeer drawDB met één-klik installatie.
Gratis, open-source browsergebaseerde database diagram editor voor het visueel ontwerpen en documenteren van relationele databaseschema's.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met drawDB kunt bouwen
drawDB is een gratis, open-source editor voor entiteit-relatiediagrammen voor databases die volledig in de browser draait. Het stelt ontwikkelaars en databasebeheerders in staat om relationele databaseschema's te ontwerpen, visualiseren en documenteren via een drag-and-drop canvas — en vervolgens het voltooide ontwerp te exporteren als SQL DDL-statements die klaar zijn om te worden uitgevoerd op MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB of SQL Server.
Zelf-hosten van drawDB geeft uw team een gedeeld intern hulpmiddel voor databaseontwerp zonder schemadetails naar externe cloudservices te sturen. Omdat de app puur frontend is zonder backend- of databaseafhankelijkheid, wordt deze geïmplementeerd als een enkele lichtgewicht container en blijft deze operationeel, ongeacht de beschikbaarheid van externe services.
Key features van drawDB
Visueel Schemadesign
Sleep tabellen, definieer kolommen en gegevenstypen, en teken relaties op een canvas zonder handmatig SQL te schrijven.
SQL Exporteren en Importeren
Genereer kant-en-klare DDL voor MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB en SQL Server, of importeer bestaande SQL om deze direct te visualiseren.
Geen backend vereist
Draait als één Nginx-container zonder database- of serverafhankelijke componenten — diagrammen worden in de browser opgeslagen met behulp van IndexedDB.
Diagramaanpassing
Pas tabelkleuren aan, voeg notities en gebieden toe om gerelateerde tabellen te groeperen, en beheer de canvasindeling zodat deze overeenkomt met hoe u over uw schema denkt.
Exporteren naar meerdere formaten
Exporteer diagrammen als PNG, JSON of SQL, zodat u ze kunt insluiten in documentatie, delen met teamgenoten of versiebeheer kunt toepassen op uw schemaontwerp.
Waarom zou je drawDB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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