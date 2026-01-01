Mailtrain is een open-source, zelf-gehoste nieuwsbriefapplicatie gebouwd op Node.js met ondersteuning voor grootschalige e-mailcampagnes. Het biedt volledig abonneelijstbeheer, segmentatie, op MJML gebaseerde e-mailsjablonen, A/B-testen, campagneautomatisering en gedetailleerde analyses — allemaal draaiend op infrastructuur die u beheert.

In tegenstelling tot SaaS e-mailplatforms die per abonnee of per verzending kosten in rekening brengen, biedt Mailtrain u onbeperkte verzendcapaciteit via uw eigen SMTP-provider. Uw abonnegegevens, campagnegeschiedenis en betrokkenheidsanalyses blijven op uw eigen VPS, zonder kosten per e-mail en zonder vendor lock-in. Deze implementatie omvat MariaDB, Redis en MongoDB voor een complete out-of-the-box werking.