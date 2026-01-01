Installeer mStream met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelfgehoste muziekstreaming-server met een overzichtelijke webspeler en native mobiele apps.
Kies een VPS-abonnement voor mStream
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Wat je met mStream kunt bouwen
mStream is een lichtgewicht, op Node.js gebaseerde muziekstreamingserver gericht op het online krijgen van je collectie met minimale installatie. Plaats je muziek in het bibliotheekvolume en mStream scant, indexeert en serveert het automatisch via een schone, responsieve webspeler — plus native iOS- en Android-apps die dezelfde backend-API gebruiken voor offline luisteren en naadloze weergave op mobiel.
Zelf mStream hosten op een VPS geeft je privé, altijd-aan toegang tot je muziekbibliotheek vanaf elk apparaat, zonder de opslaglimieten, apparaatbeperkingen of licentieproblemen van commerciële streamingdiensten. De standaard openbare modus geeft prioriteit aan onmiddellijke bruikbaarheid; accounts per gebruiker kunnen via de admin-interface worden toegevoegd zodra je besluit de server openbaar te maken.
Key features van mStream
Slepen-en-streamen-bibliotheek
Voeg bestanden toe aan de muziekmap en mStream pikt ze automatisch op — geen handmatige importstap, geen mediascanner om eerst te configureren.
Native mobiele apps
Officiële iOS- en Android-apps maken verbinding met uw server voor offline afspelen, naadloze overgangen en mobielvriendelijke transcodering.
Accounts voor meerdere gebruikers
Optionele accounts per gebruiker met toegangscontrole per bibliotheek laten huishoudens één server delen zonder muziekcollecties samen te voegen.
Responsieve webspeler
Moderne HTML5-speler die soepel werkt op desktop- en mobiele browsers met afspeellijsten, zoeken, albumhoezen en willekeurige volgorde.
Admin-interface voor afstemming
De live beheerdersinterface beheert de schakelaar voor de openbare modus, uploads, bestandsaanpassingen en accountvergrendeling zonder de server opnieuw op te starten.
Waarom zou je mStream op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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