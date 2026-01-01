mStream is een lichtgewicht, op Node.js gebaseerde muziekstreamingserver gericht op het online krijgen van je collectie met minimale installatie. Plaats je muziek in het bibliotheekvolume en mStream scant, indexeert en serveert het automatisch via een schone, responsieve webspeler — plus native iOS- en Android-apps die dezelfde backend-API gebruiken voor offline luisteren en naadloze weergave op mobiel.

Zelf mStream hosten op een VPS geeft je privé, altijd-aan toegang tot je muziekbibliotheek vanaf elk apparaat, zonder de opslaglimieten, apparaatbeperkingen of licentieproblemen van commerciële streamingdiensten. De standaard openbare modus geeft prioriteit aan onmiddellijke bruikbaarheid; accounts per gebruiker kunnen via de admin-interface worden toegevoegd zodra je besluit de server openbaar te maken.