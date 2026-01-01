Implementeer OCS Inventory NG met één-klik installatie.
Open-source IT-assetmanagement server die hardware en software bijhoudt en pakketten implementeert binnen uw vloot.
Kies een VPS-abonnement voor OCS Inventory NG
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OCS Inventory NG kunt bouwen
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) is een gratis, open-source oplossing voor activabeheer en software-implementatie die sinds 2001 is verfijnd. Lichtgewicht agents die zijn geïnstalleerd op Windows-, Linux-, macOS-, Android- en IBM AIX-eindpunten rapporteren gedetailleerde hardware- en software-inventarissen terug naar een centrale server, terwijl SNMP-scans en IP-detectie de zichtbaarheid uitbreiden naar printers, switches, routers en andere agentloze apparaten.
Door OCS Inventory zelf te hosten op uw eigen VPS, blijven elke apparaatvingerafdruk, licentierecord en geïmplementeerd pakket onder uw controle. De gebundelde webconsole, MySQL-database en REST API zijn dezelfde componenten die worden gebruikt door bedrijven die IT-omgevingen van meer dan 100.000 apparaten beheren, zonder kosten per asset en zonder afhankelijkheid van SaaS van derden.
Key features van OCS Inventory NG
Hardware- en software-inventaris
Lichtgewicht agents verzamelen gedetailleerde CPU-, geheugen-, opslag-, randapparatuur- en geïnstalleerde-softwaregegevens van Windows-, Linux-, macOS-, Android- en AIX-eindpunten.
Pakketimplementatie
Push scripts, installatieprogramma's en configuratiepakketten naar agents via HTTPS, met bandbreedtebeheer dat schaalt naar vloten van 100.000+ apparaten.
SNMP en netwerkdetectie
Scan subnetten en vraag SNMP-apparaten op om printers, switches, routers en andere apparatuur te inventariseren die geen agent kunnen uitvoeren.
Rapporten over licentieconformiteit
Volg geïnstalleerde applicaties binnen uw omgeving en genereer softwaremeteringrapporten om licentiegebruik en -verlengingen te controleren.
REST API en integraties
Ingebouwde REST API en GLPI-synchronisatieplug-in voeren activagegevens in ticketsystemen, CMDB's en beveiligingstools.
Webconsole met RBAC
Browsergebaseerde console met op rollen gebaseerde toegangscontroles, LDAP- en CAS-authenticatie, en aanpasbare dashboards voor operators en auditors.
Waarom zou je OCS Inventory NG op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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