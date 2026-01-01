OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) is een gratis, open-source oplossing voor activabeheer en software-implementatie die sinds 2001 is verfijnd. Lichtgewicht agents die zijn geïnstalleerd op Windows-, Linux-, macOS-, Android- en IBM AIX-eindpunten rapporteren gedetailleerde hardware- en software-inventarissen terug naar een centrale server, terwijl SNMP-scans en IP-detectie de zichtbaarheid uitbreiden naar printers, switches, routers en andere agentloze apparaten.

Door OCS Inventory zelf te hosten op uw eigen VPS, blijven elke apparaatvingerafdruk, licentierecord en geïmplementeerd pakket onder uw controle. De gebundelde webconsole, MySQL-database en REST API zijn dezelfde componenten die worden gebruikt door bedrijven die IT-omgevingen van meer dan 100.000 apparaten beheren, zonder kosten per asset en zonder afhankelijkheid van SaaS van derden.