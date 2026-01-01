Implementeer Atlas CMMS in één klik installatie.
Open-source onderhoudsbeheerplatform voor werkorders, activa en preventieve planning voor grootschalig gebruik.
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Wat je met Atlas CMMS kunt bouwen
Atlas CMMS is een zelf-gehost Computerized Maintenance Management System, gebouwd voor facilitaire, productie-, gezondheidszorg-, horeca- en nutsbedrijven. Het centraliseert werkorders, preventieve onderhoudsschema's, apparatuurrecords, onderdelenvoorraad en serviceaanvragen, zodat technici en managers één bron van waarheid delen in plaats van te jongleren met spreadsheets, papieren logboeken en e-mailthreads.
Zelf-hosten op uw eigen VPS houdt gevoelige activagegevens, technicusrecords en onderhoudsgeschiedenis volledig onder uw controle, zonder kosten per gebruiker en zonder vendor lock-in. Spring Boot drijft de backend aan, React stuurt de webapp aan, en een bijbehorende mobiele app laat veldtechnici offline werken en synchroniseren wanneer ze opnieuw verbinding maken.
Key features van Atlas CMMS
Beheer van werkorders
Maak, wijs toe en volg werkorders met prioriteiten, tijdregistraties, bijlagen en een volledige geschiedenis voor elke taak en technicus.
Preventief onderhoud
Plan terugkerende inspecties en automatiseer het aanmaken van werkorders via triggers op basis van meterstanden, tijdsintervallen of activagebeurtenissen.
Volgen van activa en voorraad
Catalogiseer apparatuur met downtime-statistieken, onderhoudskosten en onderdelenvoorraad met voorraadwaarschuwingen plus geautomatiseerde inkooporders.
Mobiele veldapp
Native iOS- en Android-apps laten technici QR-codes scannen, tijd registreren, foto's maken en werkorders direct ter plaatse voltooien.
Analyse en rapportage
Ingebouwde dashboards omvatten naleving van werkorders, betrouwbaarheid van apparatuur, trends in stilstandtijd, arbeidsbenutting en kostenanalyse.
Waarom zou je Atlas CMMS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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