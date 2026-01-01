Atlas CMMS is een zelf-gehost Computerized Maintenance Management System, gebouwd voor facilitaire, productie-, gezondheidszorg-, horeca- en nutsbedrijven. Het centraliseert werkorders, preventieve onderhoudsschema's, apparatuurrecords, onderdelenvoorraad en serviceaanvragen, zodat technici en managers één bron van waarheid delen in plaats van te jongleren met spreadsheets, papieren logboeken en e-mailthreads.

Zelf-hosten op uw eigen VPS houdt gevoelige activagegevens, technicusrecords en onderhoudsgeschiedenis volledig onder uw controle, zonder kosten per gebruiker en zonder vendor lock-in. Spring Boot drijft de backend aan, React stuurt de webapp aan, en een bijbehorende mobiele app laat veldtechnici offline werken en synchroniseren wanneer ze opnieuw verbinding maken.