Installeer DDNS Updater met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelf-gehoste dynamische DNS-updater die A- en AAAA-records gesynchroniseerd houdt bij meer dan 40 DNS-providers.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DDNS Updater kunt bouwen
DDNS Updater is een open-source Go-service die DNS A- en AAAA-records naar het juiste IP-adres wijst bij meer dan 40 DNS-providers — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains en vele andere — vanuit één configuratiebestand. Het draait als een headless agent die alleen uitgaande connectiviteit nodig heeft, met status zichtbaar via containerlogs of een ingebouwd HTTP-dashboard dat bereikbaar is via SSH port-forward wanneer u een browserweergave wilt.
Door DDNS Updater zelf te hosten op uw eigen VPS krijgt u een stabiele, altijd actieve agent die DNS-records kan bijwerken voor thuisrouters, IoT-gateways, secundaire servers of elk ander eindpunt waarvan het openbare IP-adres verandert. Providergegevens en update-logica blijven binnen uw infrastructuur, en één instantie kan records beheren die meerdere domeinen en providers omvatten, parallel.
Key features van DDNS Updater
40+ DNS-providers
Update records op Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, en tientallen meer vanaf één enkele instantie.
Periodieke controles
Configureerbare pollingfrequentie met afkoelperiodes, zodat het openbare IP-adres wordt opgehaald en records alleen worden bijgewerkt wanneer dit daadwerkelijk nodig is.
IPv4 en IPv6
Volgt zowel A- als AAAA-records tegelijkertijd, en valt elegant terug wanneer slechts één adresfamilie beschikbaar is op de upstream-verbinding.
Ingebouwd statusdashboard
Lokaal, alleen-lezen dashboard toont de huidige recordstatus, laatste update tijd, waargenomen IP en fouten per record wanneer benaderd via een SSH-poortdoorsturing.
IP-ophalen van meerdere providers
Publiek IP wordt opgelost door het combineren van meerdere HTTP- en DNS-gebaseerde providers, zodat een enkele upstream-storing niet alle updates blokkeert.
Meldingen via shoutrrr
Optionele shoutrrr-integratie stuurt meldingen naar Discord, Slack, Telegram of e-mail wanneer een update mislukt of een IP-wijziging wordt gedetecteerd.
Waarom zou je DDNS Updater op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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