Installeer Domain Locker met één-klik installatie.
Open-source platform voor het monitoren en beheren van domeinnaamportfolio's met geautomatiseerde DNS-, SSL- en WHOIS-opvolging.
Kies een VPS-abonnement voor Domain Locker
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Domain Locker kunt bouwen
Domain Locker is een zelfgehost platform, gebouwd voor ontwikkelaars, bedrijven en IT-professionals die meerdere domeinnamen beheren bij verschillende registrars. Het verzamelt automatisch DNS-records, SSL-certificaatdetails, WHOIS-gegevens, subdomeinen en IP-adresinformatie voor elk domein in uw portfolio, waardoor u één plek heeft om de status en geschiedenis van uw domeinen te volgen.
Waarschuwingsintegraties — waaronder e-mail, webhooks, Telegram en Signal — informeren u over naderende vervaldatums, DNS-wijzigingen en beveiligingsafwijkingen voordat ze incidenten worden. Interactieve analyses en kostenregistratie maken de functieset compleet, waardoor Domain Locker een complete operationele tool is voor iedereen die serieus omgaat met zijn domeinactiva. Zelfhosting zorgt ervoor dat al die gevoelige registrar- en DNS-gegevens volledig onder uw controle blijven.
Key features van Domain Locker
Geautomatiseerde domeinbewaking
Verzamelt continu DNS-records, SSL-certificaten, WHOIS-gegevens en subdomeininformatie, zodat u altijd een actueel overzicht heeft van elk domein.
Vervaldatum- en wijzigingsmeldingen
Stuurt meldingen via e-mail, webhooks, Telegram of Signal wanneer een domein bijna verloopt of een DNS-record onverwacht verandert.
Beveiligingsauditing
Analyseert domeinconfiguraties op verkeerde configuraties en stelt concrete verbeteringen voor om uw DNS- en certificaatinstellingen te beveiligen.
Analyse en geschiedenis
Interactieve grafieken en tijdlijnen laten zien hoe domeinconfiguraties en prestaties in de loop van de tijd zijn geëvolueerd voor eenvoudigere probleemoplossing.
Kosten- en activatracking
Registreert aankoopprijzen, verlengingskosten en geschatte marktwaarden, zodat u domeinportfolio's als financiële activa kunt beheren.
Waarom zou je Domain Locker op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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