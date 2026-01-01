Domain Locker is een zelfgehost platform, gebouwd voor ontwikkelaars, bedrijven en IT-professionals die meerdere domeinnamen beheren bij verschillende registrars. Het verzamelt automatisch DNS-records, SSL-certificaatdetails, WHOIS-gegevens, subdomeinen en IP-adresinformatie voor elk domein in uw portfolio, waardoor u één plek heeft om de status en geschiedenis van uw domeinen te volgen.

Waarschuwingsintegraties — waaronder e-mail, webhooks, Telegram en Signal — informeren u over naderende vervaldatums, DNS-wijzigingen en beveiligingsafwijkingen voordat ze incidenten worden. Interactieve analyses en kostenregistratie maken de functieset compleet, waardoor Domain Locker een complete operationele tool is voor iedereen die serieus omgaat met zijn domeinactiva. Zelfhosting zorgt ervoor dat al die gevoelige registrar- en DNS-gegevens volledig onder uw controle blijven.