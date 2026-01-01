BunkerM bundelt Eclipse Mosquitto met een volledig beheerpaneel in één container, zodat u een productieklare MQTT-broker krijgt zonder handmatig configuratiebestanden te bewerken of een aparte gebruikersinterface te installeren. De gebundelde webinterface beheert dynamische beveiliging, client- en rol-ACL's, live topicverkenning en berichtgeschiedenis met herhaling — allemaal ondersteund door een lokale SQLite-opslag die elk gepubliceerd bericht vastlegt.

Door BunkerM zelf te hosten op uw eigen VPS blijven apparaattelemetrie, ACL-regels en historische berichten op infrastructuur die u beheert, met onbeperkt aantal clients en zonder kosten per bericht. De image bundelt een statistische anomaliedetector en een lokale automatiseringsengine voor op cron gebaseerde publicaties en op voorwaarden gebaseerde watchers, die allemaal binnen de container draaien zonder cloudafhankelijkheid.