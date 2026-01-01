Implementeer BunkerM met één-klik installatie.
Alles-in-één Eclipse Mosquitto MQTT-broker met een webdashboard, ACL-beheer en live monitoring.
Kies een VPS-abonnement voor BunkerM
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met BunkerM kunt bouwen
BunkerM bundelt Eclipse Mosquitto met een volledig beheerpaneel in één container, zodat u een productieklare MQTT-broker krijgt zonder handmatig configuratiebestanden te bewerken of een aparte gebruikersinterface te installeren. De gebundelde webinterface beheert dynamische beveiliging, client- en rol-ACL's, live topicverkenning en berichtgeschiedenis met herhaling — allemaal ondersteund door een lokale SQLite-opslag die elk gepubliceerd bericht vastlegt.
Door BunkerM zelf te hosten op uw eigen VPS blijven apparaattelemetrie, ACL-regels en historische berichten op infrastructuur die u beheert, met onbeperkt aantal clients en zonder kosten per bericht. De image bundelt een statistische anomaliedetector en een lokale automatiseringsengine voor op cron gebaseerde publicaties en op voorwaarden gebaseerde watchers, die allemaal binnen de container draaien zonder cloudafhankelijkheid.
Key features van BunkerM
Mosquitto met web-interface
Levert Eclipse Mosquitto en een volledig managementdashboard in één container, met ondersteuning voor MQTT 3.1.1 en MQTT 5, direct klaar voor gebruik.
Dynamische ACL-editor
Maak clients, rollen en groepen met fijnmazige publicatie- en abonnementsregels vanuit de browser, met JSON-export en -import voor back-ups.
MQTT-verkenner
Blader door de live topic-boom, inspecteer bewaarde payloads met QoS-metadata en publiceer berichten rechtstreeks vanuit het dashboard.
Berichtengeschiedenis en herhaling
Elk gepubliceerd bericht wordt vastgelegd in een lokale SQLite-opslag met onderwerpfilters, een vrije-tekst zoekfunctie en een afspeelactie met één klik.
Slimme afwijkingsdetectie
Een lokale statistische engine bewaakt publicatiepercentages en basislijnen voor onderwerpen, en genereert waarschuwingen bij pieken, afwijkingen en onverwachte stilte.
Waarom zou je BunkerM op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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