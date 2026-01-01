Implementeer Mongo Express met één-klik installatie.
Webgebaseerde administratieve interface voor MongoDB waarmee u databases kunt bekijken, bewerken en beheren via een browser.
Kies een VPS-abonnement voor Mongo Express
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mongo Express kunt bouwen
Mongo Express is een lichtgewicht, open-source web-UI voor MongoDB, gebouwd met Node.js en Bootstrap 5. Het stelt je in staat om verbinding te maken met een MongoDB-instantie en direct te beginnen met het doorbladeren van databases, het verkennen van collecties, het bewerken van documenten en het uitvoeren van queries — allemaal vanuit een browsertabblad, zonder dat een lokale databaseclient nodig is. De interface ondersteunt volledige CRUD-bewerkingen voor databases, collecties en individuele documenten, en ondersteunt het volledige scala aan BSON-datatypen, zodat documenten nauwkeurig worden weergegeven en bewerkt.
Door Mongo Express samen met je MongoDB-database op een VPS te hosten, blijven beide services op hetzelfde privénetwerk, zodat je databasepoort nooit aan het internet wordt blootgesteld, terwijl de admin-UI toegankelijk blijft via HTTPS via Traefik.
Key features van Mongo Express
Volledige CRUD-bewerkingen
Maak, lees, update en verwijder databases, collecties en documenten via een overzichtelijke browserinterface zonder shellcommando's te schrijven.
Inline documenteditor
Bewerk documenten rechtstreeks in de UI met volledige BSON-typeondersteuning, zodat waarden zoals ObjectId, Date en NumberLong correct worden verwerkt.
Collectie importeren en exporteren
Importeer en exporteer collectiegegevens in JSON-formaat voor migraties, back-ups of het delen van dataset-snapshots tussen omgevingen.
Indexbeheer
Bekijk, maak en verwijder indexen op elke verzameling om de queryprestaties te begrijpen en te optimaliseren zonder de browser te verlaten.
GridFS bestandsbeheer
Blader en beheer grote bestanden die zijn opgeslagen in MongoDB GridFS-buckets, rechtstreeks via de UI.
Waarom zou je Mongo Express op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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