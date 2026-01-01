Picsur is een lichtgewicht, zelf-gehost platform voor het hosten van afbeeldingen, ontworpen voor individuen en teams die volledige controle willen over hun infrastructuur voor het delen van afbeeldingen. Upload afbeeldingen, ontvang direct deelbare links en configureer vervaltijden — allemaal zonder afhankelijk te zijn van diensten van derden die inhoud comprimeren, advertenties weergeven of bestanden zonder waarschuwing verwijderen.

Ondersteund door PostgreSQL voor betrouwbare metadata-opslag, ondersteunt Picsur PNG, JPEG, GIF, WebP en AVIF met automatische formaatconversie en optimalisatie. De REST API maakt het eenvoudig om programmatische afbeeldingsuploads te integreren in bestaande tools en workflows op uw VPS.