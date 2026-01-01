Implementeer Picsur met één-klik installatie.
Zelf-gehost beeldhostingplatform met direct deelbare links, formaatconversie en vervalbeheer — geen advertenties, geen tracking.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Picsur kunt bouwen
Picsur is een lichtgewicht, zelf-gehost platform voor het hosten van afbeeldingen, ontworpen voor individuen en teams die volledige controle willen over hun infrastructuur voor het delen van afbeeldingen. Upload afbeeldingen, ontvang direct deelbare links en configureer vervaltijden — allemaal zonder afhankelijk te zijn van diensten van derden die inhoud comprimeren, advertenties weergeven of bestanden zonder waarschuwing verwijderen.
Ondersteund door PostgreSQL voor betrouwbare metadata-opslag, ondersteunt Picsur PNG, JPEG, GIF, WebP en AVIF met automatische formaatconversie en optimalisatie. De REST API maakt het eenvoudig om programmatische afbeeldingsuploads te integreren in bestaande tools en workflows op uw VPS.
Key features van Picsur
Direct deelbare links
Upload een afbeelding en ontvang direct een schone, directe link, klaar om te plakken in chats, documentatie of e-mails.
Formaatconversie
Converteert en optimaliseert afbeeldingen automatisch tussen PNG-, JPEG-, GIF-, WebP- en AVIF-formaten voor efficiënte weblevering.
Vervalbeheer
Stel configureerbare vervaltijden in voor gedeelde afbeeldingen, zodat links automatisch niet meer werken na een gekozen periode voor veilig tijdelijk delen.
Beheer van meerdere gebruikers
Met beheerdersfuncties en gebruikersaccounts kunt u de toegang, opslagquota en machtigingen beheren binnen een team of organisatie.
REST API
Programmatische upload- en beheer-API integreert Picsur met CI/CD-pijplijnen, screenshottools en andere automatiseringsworkflows.
Waarom zou je Picsur op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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