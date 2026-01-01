Installeer Invio met één-klik installatie.
Minimalistisch zelfgehost facturatiesysteem voor freelancers en kleine teams zonder abonnementskosten.
Kies een VPS-abonnement voor Invio
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Invio kunt bouwen
Invio is een snelle, gerichte facturatietoepassing ontwikkeld voor freelancers en kleine teams die professionele facturatie nodig hebben zonder de complexiteit van volledige CRM-platformen. Het omvat de kern van de facturatiestroom — productcatalogusbeheer, factuurcreatie en wachtwoordvrije beveiligde links voor cliënttoegang — in een schone, lichtgewicht interface die zelfs op bescheiden hardware direct laadt.
Invio zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je financiële gegevens nooit een server van derden bereiken, zonder kosten per factuur en zonder abonnementskosten. Factuurgeschiedenis, productcatalogi en cliëntgegevens worden opgeslagen in een ingebedde SQLite-database op je eigen infrastructuur, waardoor je volledige eigendom hebt over je bedrijfsgegevens.
Key features van Invio
Productcatalogus
Beheer een catalogus van diensten en artikelen met categorieën, zodat regelitems binnen enkele seconden aan nieuwe facturen kunnen worden toegevoegd met automatisch ingevulde prijzen en beschrijvingen.
Wachtwoordvrije klantlinks
Deel facturen via beveiligde links die klanten kunnen openen zonder een account aan te maken, wat het beoordelingsproces van betalingen soepeler maakt.
Meertalige ondersteuning
Volledige interfacevertalingen voor Engels, Duits, Nederlands en Portugees maken het mogelijk om internationale klanten in hun voorkeurstaal te factureren.
Geen abonnementskosten
Zelf-hosting elimineert terugkerende SaaS-kosten — betaal alleen voor de VPS-bronnen die je al gebruikt, zonder prijs per factuur of per gebruiker.
Lichtgewicht Architectuur
Opslag op basis van SQLite zonder aparte databaseservice houdt de implementatie eenvoudig en het resourcegebruik minimaal op instap-VPS-abonnementen.
Waarom zou je Invio op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.