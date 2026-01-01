Invio is een snelle, gerichte facturatietoepassing ontwikkeld voor freelancers en kleine teams die professionele facturatie nodig hebben zonder de complexiteit van volledige CRM-platformen. Het omvat de kern van de facturatiestroom — productcatalogusbeheer, factuurcreatie en wachtwoordvrije beveiligde links voor cliënttoegang — in een schone, lichtgewicht interface die zelfs op bescheiden hardware direct laadt.

Invio zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je financiële gegevens nooit een server van derden bereiken, zonder kosten per factuur en zonder abonnementskosten. Factuurgeschiedenis, productcatalogi en cliëntgegevens worden opgeslagen in een ingebedde SQLite-database op je eigen infrastructuur, waardoor je volledige eigendom hebt over je bedrijfsgegevens.