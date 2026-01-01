Tot wel 69% korting voor FMD (Find My Device)

Installeer FMD met één-klik installatie.

Zelf-gehoste, privacyvriendelijke Zoek mijn apparaat-server om uw Android-telefoons en -tablets te lokaliseren, te laten rinkelen en op afstand te wissen.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Installeer FMD met één-klik installatie.

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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met FMD (Find My Device) kunt bouwen

FMD (Find My Device) is een open-source, zelf-gehost alternatief voor Google's Find My Device. Het werkt samen met de FMD Android-app: je telefoons rapporteren hun versleutelde locatie aan je eigen server, die je via een schone webinterface bereikt om een verloren of gestolen apparaat te lokaliseren, het te laten rinkelen, een foto te maken, het scherm te vergrendelen of een externe wisactie te activeren. Elke opdracht wordt via je eigen server gerouteerd, zodat geen enkele derde partij ooit ziet waar je apparaten zijn.

Omdat je het zelf host op je eigen VPS, verlaten je locatiegeschiedenis en apparaatgegevens nooit de infrastructuur die jij beheert — er is geen Google-account vereiste en geen vendor lock-in. End-to-end-encryptie houdt de gegevens zelfs voor de server onleesbaar, wat je de geruststelling geeft van een commerciële apparaat-trackingdienst zonder in te boeten aan privacy.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van FMD (Find My Device)

Vind verloren apparaten

Lokaliseer de laatst gerapporteerde GPS-positie van elke geregistreerde telefoon of tablet direct vanuit de webinterface, zelfs wanneer het apparaat buiten bereik is.

Opdrachten op afstand

Speel een luid alarm af, maak een foto, vergrendel het scherm of wis gegevens op afstand om een verloren of gestolen apparaat te beschermen.

End-to-end encryptie

Locatiegegevens worden op het apparaat versleuteld voordat ze de server bereiken, zodat niemand – zelfs de host niet – uw locatie kan lezen.

Android begeleidende app

Koppelbaar met de open-source FMD Android-app om locatie te rapporteren en commando's te ontvangen zonder afhankelijk te zijn van Google Play Services.

Geen Google-account

Vervang Google Find My Device door een dienst die u volledig beheert, zonder cloudaccount of vendor lock-in vereist.

Waarom zou je FMD (Find My Device) op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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