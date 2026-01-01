FMD (Find My Device) is een open-source, zelf-gehost alternatief voor Google's Find My Device. Het werkt samen met de FMD Android-app: je telefoons rapporteren hun versleutelde locatie aan je eigen server, die je via een schone webinterface bereikt om een verloren of gestolen apparaat te lokaliseren, het te laten rinkelen, een foto te maken, het scherm te vergrendelen of een externe wisactie te activeren. Elke opdracht wordt via je eigen server gerouteerd, zodat geen enkele derde partij ooit ziet waar je apparaten zijn.

Omdat je het zelf host op je eigen VPS, verlaten je locatiegeschiedenis en apparaatgegevens nooit de infrastructuur die jij beheert — er is geen Google-account vereiste en geen vendor lock-in. End-to-end-encryptie houdt de gegevens zelfs voor de server onleesbaar, wat je de geruststelling geeft van een commerciële apparaat-trackingdienst zonder in te boeten aan privacy.