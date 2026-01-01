Installeer FMD met één-klik installatie.
Zelf-gehoste, privacyvriendelijke Zoek mijn apparaat-server om uw Android-telefoons en -tablets te lokaliseren, te laten rinkelen en op afstand te wissen.
Kies een VPS-abonnement voor FMD (Find My Device)
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FMD (Find My Device) kunt bouwen
FMD (Find My Device) is een open-source, zelf-gehost alternatief voor Google's Find My Device. Het werkt samen met de FMD Android-app: je telefoons rapporteren hun versleutelde locatie aan je eigen server, die je via een schone webinterface bereikt om een verloren of gestolen apparaat te lokaliseren, het te laten rinkelen, een foto te maken, het scherm te vergrendelen of een externe wisactie te activeren. Elke opdracht wordt via je eigen server gerouteerd, zodat geen enkele derde partij ooit ziet waar je apparaten zijn.
Omdat je het zelf host op je eigen VPS, verlaten je locatiegeschiedenis en apparaatgegevens nooit de infrastructuur die jij beheert — er is geen Google-account vereiste en geen vendor lock-in. End-to-end-encryptie houdt de gegevens zelfs voor de server onleesbaar, wat je de geruststelling geeft van een commerciële apparaat-trackingdienst zonder in te boeten aan privacy.
Key features van FMD (Find My Device)
Vind verloren apparaten
Lokaliseer de laatst gerapporteerde GPS-positie van elke geregistreerde telefoon of tablet direct vanuit de webinterface, zelfs wanneer het apparaat buiten bereik is.
Opdrachten op afstand
Speel een luid alarm af, maak een foto, vergrendel het scherm of wis gegevens op afstand om een verloren of gestolen apparaat te beschermen.
End-to-end encryptie
Locatiegegevens worden op het apparaat versleuteld voordat ze de server bereiken, zodat niemand – zelfs de host niet – uw locatie kan lezen.
Android begeleidende app
Koppelbaar met de open-source FMD Android-app om locatie te rapporteren en commando's te ontvangen zonder afhankelijk te zijn van Google Play Services.
Geen Google-account
Vervang Google Find My Device door een dienst die u volledig beheert, zonder cloudaccount of vendor lock-in vereist.
Waarom zou je FMD (Find My Device) op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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