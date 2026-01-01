Installeer Monica met één-klik installatie.
Open-source persoonlijke relatiebeheerder voor het privé bijhouden van contacten, gesprekken en levensgebeurtenissen.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Monica kunt bouwen
Monica is een open-source persoonlijk relatiebeheersysteem gebouwd met Laravel dat je helpt alles te onthouden wat belangrijk is over de mensen in je leven. Documenteer contacten, gesprekken, verjaardagen, cadeau-ideeën, schulden en levensgebeurtenissen in één enkele privé-interface die beschikbaar is in 27 talen. In tegenstelling tot sociale netwerken en cloud-contactmanagers, is Monica ontworpen voor zelf-hosting, zodat je meest persoonlijke gegevens nooit je infrastructuur verlaten.
Omdat Monica relatiegegevens opslaat die je nooit aan een commercieel platform zou toevertrouwen — familiegezondheidsgeschiedenis, privégesprekken, persoonlijke voorkeuren — zorgt het draaien ervan op je eigen VPS voor volledige gegevenssoevereiniteit zonder reclame, zonder gedragsregistratie en zonder toegang van derden tot je informatie.
Key features van Monica
Contactjournaal
Registreer elk gesprek, elke activiteit en elke interactie met een contactpersoon, samen met notities en herinneringen, zodat niets belangrijks wordt vergeten.
Verjaardags- en evenementherinneringen
Stel e-mailherinneringen in voor verjaardagen, jubilea en aangepaste evenementen, zodat je nooit een belangrijke datum in een relatie mist.
Cadeau- en schuldenregistratie
Noteer cadeau-ideeën en eerdere cadeaus per contactpersoon, en houd informele schulden en leningen bij om relaties vrij te houden van financiële onduidelijkheid.
Relatieoverzicht
Definieer relaties tussen contacten en bouw stambomen om de connecties tussen de mensen die u kent te begrijpen en te documenteren.
Volledige privacycontrole
Alle gegevens blijven op uw VPS, zonder toegang van derden, geen advertentieprofilering en volledige controle over back-ups en export.
Waarom zou je Monica op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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