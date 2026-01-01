Installeer Zulip met één-klik installatie.
Open-source teamchatplatform met georganiseerde onderwerpdraden, gebouwd voor gerichte en asynchrone teamcommunicatie.
Kies een VPS-abonnement voor Zulip
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Zulip kunt bouwen
Zulip is een krachtig open-source teamchatplatform dat elk gesprek organiseert in onderwerpen binnen kanalen, waardoor het fundamenteel verschilt van tools met platte kanalen. In plaats van een ongedifferentieerde stroom berichten, behoort elk gesprek tot een benoemd onderwerp — waardoor teamleden selectief kunnen bijlezen, asynchroon kunnen reageren en eerdere beslissingen kunnen terugvinden zonder eindeloos te scrollen.
Zulip zelf hosten op je eigen VPS geeft je team volledige controle over communicatiegegevens, berichtgeschiedenis en integraties. Zulip ondersteunt meer dan 100 integraties met ontwikkelings- en productiviteitstools, en levert native mobiele en desktop-apps voor alle belangrijke platforms.
Key features van Zulip
Onderwerp-threading
Elk bericht behoort tot een benoemd onderwerp binnen een kanaal, waardoor gesprekken georganiseerd en gemakkelijk te volgen blijven, zelfs in teams met een hoog volume.
Krachtige full-text zoekfunctie
Zoek in de volledige berichtgeschiedenis, inclusief bestanden en links, om direct elk eerder gesprek of besluit te vinden.
100+ integraties
Native integraties met GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry en meer brengen context rechtstreeks in uw teamkanalen.
Native apps
Mobiele apps voor iOS en Android, plus desktop-apps voor Windows, macOS en Linux, houden uw team verbonden op elk apparaat.
Toetsenbordgestuurde workflow
Uitgebreide toetsenbordcombinaties en een afleidingsvrije interface laten ervaren gebruikers navigeren en reageren op berichten volledig zonder muis.
Waarom zou je Zulip op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.