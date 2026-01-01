Zulip is een krachtig open-source teamchatplatform dat elk gesprek organiseert in onderwerpen binnen kanalen, waardoor het fundamenteel verschilt van tools met platte kanalen. In plaats van een ongedifferentieerde stroom berichten, behoort elk gesprek tot een benoemd onderwerp — waardoor teamleden selectief kunnen bijlezen, asynchroon kunnen reageren en eerdere beslissingen kunnen terugvinden zonder eindeloos te scrollen.

Zulip zelf hosten op je eigen VPS geeft je team volledige controle over communicatiegegevens, berichtgeschiedenis en integraties. Zulip ondersteunt meer dan 100 integraties met ontwikkelings- en productiviteitstools, en levert native mobiele en desktop-apps voor alle belangrijke platforms.