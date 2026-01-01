Implementeer EspoCRM met één-klik installatie.
Gratis, open-source CRM-platform voor het beheren van leads, contacten, deals, campagnes en supportcases in een schone, aanpasbare interface.
Kies een VPS-abonnement voor EspoCRM
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met EspoCRM kunt bouwen
EspoCRM is een volledig open-source CRM-platform gebouwd voor organisaties van elke omvang die een flexibel, aanpasbaar systeem nodig hebben voor het beheren van klantrelaties. Het omvat de complete verkoopcyclus — leads, accounts, contacten, kansen en activiteiten — naast marketingcampagnes, e-mailintegratie en een ingebouwde helpdesk voor ondersteuningsgevallen.
Het zelf hosten van EspoCRM op uw VPS plaatst al uw klantgegevens onder uw directe controle, zonder licentiekosten per gebruiker, geen vendor lock-in, en de vrijheid om het platform uit te breiden met aangepaste entiteiten, velden en workflows om precies aan uw bedrijfsprocessen te voldoen.
Key features van EspoCRM
Volledige verkooppijplijn
Volg leads van het eerste contact tot de afsluiting met aanpasbare verkoopfasen, activiteitenlogboeken en prognoses, ingebouwd in elk accountrecord.
Marketingcampagnes
Maak en verstuur e-mailcampagnes naar gerichte contactlijsten met open- en kliktracking, zonder een extern marketingplatform nodig te hebben.
Aangepaste Entiteiten & Velden
Bouw aangepaste datamodellen met nieuwe entiteitstypen, velden, relaties en weergaven via het beheerpaneel — voor de meeste aanpassingen is geen codering vereist.
Ingebouwde Helpdesk
Beheer klantenservicezaken met een ticketsysteem dat direct koppelt aan contacten, accounts en verkoopgegevens voor volledige context.
REST API & Integraties
Verbind EspoCRM met externe systemen via een schone REST API, met ingebouwde integraties voor e-mailservers, VoIP en populaire zakelijke tools.
Waarom zou je EspoCRM op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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