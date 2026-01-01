EspoCRM is een volledig open-source CRM-platform gebouwd voor organisaties van elke omvang die een flexibel, aanpasbaar systeem nodig hebben voor het beheren van klantrelaties. Het omvat de complete verkoopcyclus — leads, accounts, contacten, kansen en activiteiten — naast marketingcampagnes, e-mailintegratie en een ingebouwde helpdesk voor ondersteuningsgevallen.

Het zelf hosten van EspoCRM op uw VPS plaatst al uw klantgegevens onder uw directe controle, zonder licentiekosten per gebruiker, geen vendor lock-in, en de vrijheid om het platform uit te breiden met aangepaste entiteiten, velden en workflows om precies aan uw bedrijfsprocessen te voldoen.