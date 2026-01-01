PhotoPrism installeren met één-klik installatie.
AI-gestuurde fotobeheerapplicatie die uw fotobibliotheek automatisch organiseert, tagt en doorzoekt zonder te uploaden naar clouds van derden.
Kies een VPS-abonnement voor PhotoPrism
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PhotoPrism kunt bouwen
PhotoPrism is een privacygericht platform voor fotobeheer dat kunstmatige intelligentie gebruikt om je hele fotocollectie automatisch te classificeren, taggen en doorzoeken. Gezichtsherkenning, objectdetectie en locatiegebaseerde organisatie werken lokaal op je server — je foto's verlaten nooit je hardware.
PhotoPrism zelf hosten op je VPS biedt je een krachtig alternatief voor Google Foto's en iCloud dat schaalbaar is tot miljoenen afbeeldingen, RAW-bestanden en 4K-video ondersteunt, en elke herinnering onder je volledige controle houdt zonder opslaglimieten opgelegd door een abonnement van derden.
Key features van PhotoPrism
Door AI aangedreven tagging
Classificeert foto's automatisch op onderwerp, scène en objecten met behulp van on-device machine learning — geen cloudverwerking vereist.
Gezichtsherkenning
Groepeert foto's op de personen die erop staan, zodat je direct elke foto van een familielid of vriend kunt vinden in je hele bibliotheek.
Krachtig Zoeken
Vind foto's met natuurlijke taalvragen zoals "strand zonsondergang" of filter tegelijkertijd op datum, camera, locatie en automatisch gedetecteerde labels.
RAW- en video-ondersteuning
Verwerkt RAW-bestanden van professionele camera's, HEIF van iPhones en 4K-video met automatische transcodering voor weergave in de browser.
Locatie en Kaartweergave
Plaatst geotagde foto's op een interactieve kaart en groepeert ze automatisch op locatie voor geografisch browsen.
Waarom zou je PhotoPrism op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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