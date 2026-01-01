PhotoPrism is een privacygericht platform voor fotobeheer dat kunstmatige intelligentie gebruikt om je hele fotocollectie automatisch te classificeren, taggen en doorzoeken. Gezichtsherkenning, objectdetectie en locatiegebaseerde organisatie werken lokaal op je server — je foto's verlaten nooit je hardware.

PhotoPrism zelf hosten op je VPS biedt je een krachtig alternatief voor Google Foto's en iCloud dat schaalbaar is tot miljoenen afbeeldingen, RAW-bestanden en 4K-video ondersteunt, en elke herinnering onder je volledige controle houdt zonder opslaglimieten opgelegd door een abonnement van derden.