Hugo is 's werelds snelste statische sitegenerator. Het is geschreven in Go en kan complete websites in milliseconden bouwen. Het wordt gebruikt voor documentatieportalen, marketingsites, persoonlijke blogs en zakelijke websites voor teams, variërend van individuele ontwikkelaars tot grote organisaties zoals Kubernetes, Netlify en Let's Encrypt.

Door Hugo zelf te hosten op je eigen VPS krijg je een persistente ontwikkelomgeving die overal toegankelijk is — ideaal voor verspreide teams, geautomatiseerde build-pipelines en staging-omgevingen. Je site-structuur, thema-configuratie en content zijn altijd beschikbaar via SSH, zonder afhankelijk te zijn van een externe hostingservice.