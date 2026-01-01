Implementeer Hugo met één-klik installatie.
De snelste statische sitegenerator ter wereld voor het bouwen van documentatiesites, blogs en portfolio's.
Kies een VPS-abonnement voor Hugo
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Wat je met Hugo kunt bouwen
Hugo is 's werelds snelste statische sitegenerator. Het is geschreven in Go en kan complete websites in milliseconden bouwen. Het wordt gebruikt voor documentatieportalen, marketingsites, persoonlijke blogs en zakelijke websites voor teams, variërend van individuele ontwikkelaars tot grote organisaties zoals Kubernetes, Netlify en Let's Encrypt.
Door Hugo zelf te hosten op je eigen VPS krijg je een persistente ontwikkelomgeving die overal toegankelijk is — ideaal voor verspreide teams, geautomatiseerde build-pipelines en staging-omgevingen. Je site-structuur, thema-configuratie en content zijn altijd beschikbaar via SSH, zonder afhankelijk te zijn van een externe hostingservice.
Key features van Hugo
Milliseconde Bouwtijden
Hugo bouwt zelfs grote sites met duizenden pagina's in minder dan een seconde, dramatisch sneller dan JavaScript-gebaseerde generatoren.
Geen afhankelijkheden
Hugo wordt geleverd als één binair bestand zonder runtime-afhankelijkheden, waardoor versieconflicten worden voorkomen en implementatiepijplijnen worden vereenvoudigd.
Ingebouwde Assetpijplijn
Native beeldverwerking, JavaScript-bundeling, Sass-compilatie en TailwindCSS-ondersteuning zonder extra buildtools.
Live herlaadserver
De ingebedde ontwikkelserver weerspiegelt inhouds- en ontwerpaanpassingen direct, wat de iteratie tijdens site-ontwikkeling versnelt.
Meertalige ondersteuning
Native i18n met taalafhankelijke inhoud, URL's en menu's maakt het bouwen van meertalige sites eenvoudig zonder plugins.
Waarom zou je Hugo op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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