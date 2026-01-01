Percona Monitoring and Management (PMM) is een gratis, open-source platform dat speciaal is gebouwd voor database-observability. Het verzamelt metrics, query-analyse en prestatiegegevens van MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB en ProxySQL, en presenteert alles vervolgens in vooraf gebouwde Grafana-dashboards met diepgaande drill-down per query. PMM bevat een ingebouwde Query Analytics (QAN)-engine die trage queries opspoort, uitvoeringsplannen uitlegt en query-fingerprints in de loop van de tijd bijhoudt – waardoor DBA's de zichtbaarheid krijgen die ze nodig hebben om de prestaties af te stemmen zonder tooling van derden.

Het zelf hosten van PMM op uw VPS houdt gevoelige database-referenties en querygegevens volledig binnen uw eigen infrastructuur. Er zijn geen kosten per host, geen cloud-egress kosten en geen vendor lock-in – alleen volledige controle over bewaartermijnen, waarschuwingsdrempels en dashboardaanpassing.