Installeer Percona PMM met één-klik installatie.
Open-source platform voor databasemonitoring en -beheer dat MySQL, PostgreSQL, MongoDB en meer ondersteunt.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Percona PMM kunt bouwen
Percona Monitoring and Management (PMM) is een gratis, open-source platform dat speciaal is gebouwd voor database-observability. Het verzamelt metrics, query-analyse en prestatiegegevens van MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB en ProxySQL, en presenteert alles vervolgens in vooraf gebouwde Grafana-dashboards met diepgaande drill-down per query. PMM bevat een ingebouwde Query Analytics (QAN)-engine die trage queries opspoort, uitvoeringsplannen uitlegt en query-fingerprints in de loop van de tijd bijhoudt – waardoor DBA's de zichtbaarheid krijgen die ze nodig hebben om de prestaties af te stemmen zonder tooling van derden.
Het zelf hosten van PMM op uw VPS houdt gevoelige database-referenties en querygegevens volledig binnen uw eigen infrastructuur. Er zijn geen kosten per host, geen cloud-egress kosten en geen vendor lock-in – alleen volledige controle over bewaartermijnen, waarschuwingsdrempels en dashboardaanpassing.
Key features van Percona PMM
Ondersteuning voor meerdere databases
Monitor MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB en ProxySQL vanuit één interface zonder afzonderlijke monitoringstacks per databasetype te implementeren.
Query-analyse
Identificeer en analyseer de traagste en meest resource-intensieve queries met uitsplitsingen van uitvoeringsplannen en historische vingerafdrukregistratie.
Standaard dashboards
Tientallen Grafana-dashboards worden standaard meegeleverd, met onder andere de interne werking van InnoDB, replicatievertraging, MongoDB-oplog en PostgreSQL-vacuumactiviteit.
Geïntegreerde alarmering
Definieer drempelwaarde-gebaseerde waarschuwingen voor replicatievertraging, schijfgebruik, trage query's en verbindingsverzadiging met ingebouwde Percona Alerting.
Adviseurs beveiligingsdreigingen
Geautomatiseerde databasebeveiligingscontroles signaleren configuratierisico's zoals ontbrekende authenticatie, zwakke wachtwoorden en blootgestelde admin-interfaces.
Gegevensbewaringsbeheer
Configureer onafhankelijk de retentieperioden en resolutie van metrische gegevens om het opslaggebruik af te wegen tegen de granulariteit die u nodig heeft voor capaciteitsplanning.
Waarom zou je Percona PMM op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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