Implementeer Apache Druid met één-klik installatie.
Realtime analysedatabase ontworpen voor snelle slice-and-dice-query's op streaming en historische gebeurtenisgegevens op schaal.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Druid kunt bouwen
Apache Druid is een krachtige, real-time analysedatabase die speciaal is gebouwd voor OLAP-query's in minder dan een seconde op gebeurtenisgestuurde gegevens. Oorspronkelijk ontwikkeld bij Metamarkets en nu een Apache top-level project, drijft Druid gebruikersgerichte analyses, netwerktelmetrie, applicatieprestatiemonitoring en clickstream-dashboards aan bij bedrijven zoals Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft en Walmart.
Druid zelf hosten op uw VPS geeft u een kolomgeoriënteerde query-engine die is geoptimaliseerd voor streaming-ingestie van Kafka en Kinesis, tijdreeksfiltering en aggregaties met hoge gelijktijdigheid — zonder cloudkosten per query of vendor lock-in. De ingebouwde webconsole beheert SQL-verkenning, ingestiespecificaties, gegevensbronbeheer en clusterstatus vanuit één browsertabblad.
Key features van Apache Druid
Ingebouwde webconsole
Browsergebaseerde UI voor SQL-query's, ingestiespecificaties, gegevensbronbeheer en clusterstatusbewaking zonder een aparte client.
Realtime-inname
Stream gebeurtenissen van Kafka, Kinesis of HTTP naar opvraagbare gegevensbronnen binnen enkele seconden, met gegarandeerde exactly-once levering.
Kolomgebaseerde tijdreeksopslag
Kolomgeoriënteerde opslag met bitmap-indexen en tijdgebaseerde partitionering levert filters en aggregaties in minder dan een seconde op miljarden rijen.
Lambda-architectuur
Een uniforme querylaag over streaming- en batchgegevensbronnen stelt dashboards in staat om realtime gebeurtenissen transparant samen te voegen met historische context.
SQL en native queries
Standaard ANSI SQL plus een JSON-gebaseerde native query API geven analisten en applicaties flexibele toegang tot dezelfde databronnen.
Waarom zou je Apache Druid op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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