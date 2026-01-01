Apache Druid is een krachtige, real-time analysedatabase die speciaal is gebouwd voor OLAP-query's in minder dan een seconde op gebeurtenisgestuurde gegevens. Oorspronkelijk ontwikkeld bij Metamarkets en nu een Apache top-level project, drijft Druid gebruikersgerichte analyses, netwerktelmetrie, applicatieprestatiemonitoring en clickstream-dashboards aan bij bedrijven zoals Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft en Walmart.

Druid zelf hosten op uw VPS geeft u een kolomgeoriënteerde query-engine die is geoptimaliseerd voor streaming-ingestie van Kafka en Kinesis, tijdreeksfiltering en aggregaties met hoge gelijktijdigheid — zonder cloudkosten per query of vendor lock-in. De ingebouwde webconsole beheert SQL-verkenning, ingestiespecificaties, gegevensbronbeheer en clusterstatus vanuit één browsertabblad.