Implementeer Alerta met één-klik installatie.
Open-source platform voor waarschuwingsbeheer dat monitoringwaarschuwingen van elke bron consolideert in één enkel real-time dashboard.
Kies een VPS-abonnement voor Alerta
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Alerta kunt bouwen
Alerta is een open-source platform voor waarschuwingsbeheer en -consolidatie dat waarschuwingen van Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch en tientallen andere monitoringtools samenbrengt in één realtime webconsole. Door inkomende waarschuwingen te dedupliceren en te correleren, elimineert Alerta waarschuwingsstormen en geeft het on-call teams een duidelijk beeld van wat er daadwerkelijk afgaat en wat het belangrijkst is.
Alerta zelf hosten op een VPS geeft uw operationele team volledige controle over de waarschuwingsinfrastructuur, bewaarbeleidsregels en authenticatie — zonder monitoringgegevens naar een externe service te sturen. Ingebouwde multi-tenancy betekent dat één Alerta-instantie meerdere teams of clientomgevingen tegelijkertijd kan bedienen.
Key features van Alerta
Inname uit meerdere bronnen
Ontvang waarschuwingen van Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch en meer via één enkele REST API zonder uw monitoringstack opnieuw te configureren.
Deduplicatie van waarschuwingen
Automatisch herhaalde waarschuwingen dedupliceren en correleren, zodat on-call engineers één actiepunt zien in plaats van honderden identieke meldingen.
Onderhoudsvensters
Definieer blackout-periodes per service, omgeving of tag om verwachte waarschuwingen te onderdrukken tijdens gepland onderhoud zonder monitors uit te schakelen.
Multi-tenancy
Beheer meerdere teams of clientomgevingen vanuit één Alerta-instantie met behulp van klantweergaven en gescoopte API-sleutels.
Flexibele authenticatie
Authenticeer met Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 of Azure AD — geen externe identiteitsprovider vereist.
Waarom zou je Alerta op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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