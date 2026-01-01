Alerta is een open-source platform voor waarschuwingsbeheer en -consolidatie dat waarschuwingen van Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch en tientallen andere monitoringtools samenbrengt in één realtime webconsole. Door inkomende waarschuwingen te dedupliceren en te correleren, elimineert Alerta waarschuwingsstormen en geeft het on-call teams een duidelijk beeld van wat er daadwerkelijk afgaat en wat het belangrijkst is.

Alerta zelf hosten op een VPS geeft uw operationele team volledige controle over de waarschuwingsinfrastructuur, bewaarbeleidsregels en authenticatie — zonder monitoringgegevens naar een externe service te sturen. Ingebouwde multi-tenancy betekent dat één Alerta-instantie meerdere teams of clientomgevingen tegelijkertijd kan bedienen.