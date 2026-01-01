Apache HertzBeat is een community-gedreven, agentloos observatieplatform dat servers, databases, middleware, cloudservices en aangepaste HTTP- en JMX-eindpunten monitort via configureerbare protocolsjablonen. In plaats van collectors op elk doel te installeren, peilt het eindpunten via SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP en tientallen andere protocollen, en toont vervolgens dashboards, waarschuwingen en statuspagina's vanuit één uniforme interface.

Door HertzBeat zelf te hosten op uw VPS blijven monitoringgegevens, waarschuwingsregels en doelreferenties binnen de infrastructuur die u beheert, zonder prijs per meting of vendor lock-in. De gebundelde PostgreSQL- en VictoriaMetrics-stack slaat configuratie en tijdreeksstatistieken lokaal op, waardoor de implementatie vanaf dag één volledig zelfstandig is.