Installeer Apache HertzBeat met één-klik installatie.
Open-source agentloos real-time observabiliteitsplatform voor het monitoren van servers, databases en clouddiensten.
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Wat je met Apache HertzBeat kunt bouwen
Apache HertzBeat is een community-gedreven, agentloos observatieplatform dat servers, databases, middleware, cloudservices en aangepaste HTTP- en JMX-eindpunten monitort via configureerbare protocolsjablonen. In plaats van collectors op elk doel te installeren, peilt het eindpunten via SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP en tientallen andere protocollen, en toont vervolgens dashboards, waarschuwingen en statuspagina's vanuit één uniforme interface.
Door HertzBeat zelf te hosten op uw VPS blijven monitoringgegevens, waarschuwingsregels en doelreferenties binnen de infrastructuur die u beheert, zonder prijs per meting of vendor lock-in. De gebundelde PostgreSQL- en VictoriaMetrics-stack slaat configuratie en tijdreeksstatistieken lokaal op, waardoor de implementatie vanaf dag één volledig zelfstandig is.
Key features van Apache HertzBeat
Agentloze monitoring
Peil servers, databases en API's via SSH, SNMP, JDBC, JMX en HTTP zonder collectors te installeren op elke doelmachine.
Drempelwaarschuwing
Definieer waarschuwingsregels met op expressies gebaseerde drempels en lever meldingen aan e-mail, Slack, Discord, Telegram, webhooks en sms-providers.
Openbare statuspagina's
Publiceer klantgerichte statuspagina's die de uptime en incidenten rapporteren voor geselecteerde gemonitorde services zonder interne dashboards bloot te stellen.
Aangepaste protocollen
Voeg nieuwe monitoringtypen toe door YAML-applicatiesjablonen te schrijven, zodat niche-systemen kunnen worden gemonitord zonder te wachten op leveranciersintegraties.
Gebundelde tijdreeksopslag
Wordt geleverd met VictoriaMetrics voor efficiënte langetermijnmetriekopslag en PostgreSQL voor configuratie, waardoor de noodzaak om externe databases aan te sluiten wegvalt.
Waarom zou je Apache HertzBeat op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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