Home Assistant is het toonaangevende open-source domotica platform dat wereldwijd door miljoenen gebruikers wordt vertrouwd. Het brengt slimme apparaten van verschillende fabrikanten — zoals verlichting, thermostaten, camera's, beveiligingssystemen en mediaspelers — samen in één aanpasbare interface. Dit alles wordt aangedreven door een krachtige automatiseringsengine die complexe scenario's ondersteunt, geactiveerd door tijd, apparaatstatussen of externe gebeurtenissen.

Door Home Assistant op je eigen VPS te installeren, blijft je slimme huis operationeel, zelfs bij lokale storingen. Het biedt betrouwbare toegang op afstand van overal en zorgt ervoor dat alle apparaatgegevens en automatiseringslogica volledig onder jouw controle blijven, zonder afhankelijk te zijn van clouddiensten.