Home Assistant implementeren met één klik installatie.
Privacy voorop open-source platform voor woningautomatisering met 2.000+ integraties voor slimme apparaten en diensten.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Home Assistant kunt bouwen
Home Assistant is het toonaangevende open-source domotica platform dat wereldwijd door miljoenen gebruikers wordt vertrouwd. Het brengt slimme apparaten van verschillende fabrikanten — zoals verlichting, thermostaten, camera's, beveiligingssystemen en mediaspelers — samen in één aanpasbare interface. Dit alles wordt aangedreven door een krachtige automatiseringsengine die complexe scenario's ondersteunt, geactiveerd door tijd, apparaatstatussen of externe gebeurtenissen.
Door Home Assistant op je eigen VPS te installeren, blijft je slimme huis operationeel, zelfs bij lokale storingen. Het biedt betrouwbare toegang op afstand van overal en zorgt ervoor dat alle apparaatgegevens en automatiseringslogica volledig onder jouw controle blijven, zonder afhankelijk te zijn van clouddiensten.
Key features van Home Assistant
2.000+ integraties
Verbind vrijwel elk smart home-apparaat of elke cloudservice via een voortdurend groeiende bibliotheek van community-integraties.
Lokale controle
Alle automatiseringen draaien lokaal zonder cloudafhankelijkheid, waardoor uw huis responsief blijft, zelfs wanneer de internetverbinding uitvalt.
Krachtige Automatiseringen
Visuele en YAML-gebaseerde automatiseringseditor ondersteunt complexe triggers, condities en acties in meerdere stappen voor elk scenario.
Aanpasbare dashboards
Met Lovelace-dashboards kun je gepersonaliseerde bedieningsinterfaces ontwerpen voor elk apparaat of scherm in je huis.
Integratie van spraakassistent
Werkt met Google Assistent, Amazon Alexa en Siri voor handsfree bediening van elk aangesloten apparaat.
Energiebewaking
Volg en optimaliseer het energieverbruik van huishoudens met speciale monitoringdashboards en verbruiksgegevens op apparaatniveau.
Waarom zou je Home Assistant op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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