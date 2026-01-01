Installeer Calibre-Web met één-klik installatie.
Moderne webinterface voor je Calibre e-bookbibliotheek, toegankelijk vanaf elk apparaat met een browser.
Kies een VPS-abonnement voor Calibre-Web
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Calibre-Web kunt bouwen
Calibre-Web biedt een strakke, browsergebaseerde interface voor het beheren en lezen van e-books die zijn opgeslagen in een Calibre-database. Het ondersteunt EPUB, PDF, MOBI, AZW3 en stripformaten, bevat een ingebouwde e-booklezer met aanpasbare thema's, en laat meerdere gebruikers afzonderlijke leeslijsten en voortgang bijhouden, zonder dat de desktop Calibre-app nodig is.
Door Calibre-Web zelf te hosten op je VPS krijg je een persoonlijke digitale bibliotheek die overal toegankelijk is, zonder tracking, zonder DRM-beperkingen en met volledige controle over je leesgegevens en collectie.
Key features van Calibre-Web
Ingebouwde E-boeklezer
Lees EPUB en andere formaten direct in de browser met aanpasbare lettertypen, thema's en voortgangsregistratie van het lezen.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Elke gebruiker krijgt individuele leeslijsten, voortgang en voorkeuren zonder één enkel account of collectieoverzicht te delen.
Ondersteuning voor meerdere formaten
Ondersteunt EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR en CBZ, zodat uw hele bibliotheek — boeken, strips en tijdschriften — op één plek staat.
Sturen naar apparaat
E-mail boeken rechtstreeks naar Kindle of andere e-readers, zodat uw favoriete apparaat altijd de gewenste inhoud heeft zonder handmatige overdrachten.
Metadatabeheer
Bewerk boekdetails, omslagen, tags en serie-informatie om een goed georganiseerde, doorzoekbare bibliotheek te behouden naarmate deze groeit.
Waarom zou je Calibre-Web op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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