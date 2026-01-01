Filestash is een open-source platform voor bestandsbeheer, onafhankelijk van opslag, dat je een overzichtelijke browserinterface biedt voor toegang tot bestanden via meer dan 20 protocollen — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox en meer. In plaats van afzonderlijke clients te onderhouden voor elk opslagsysteem, brengt Filestash ze samen onder één intuïtieve webinterface.

Filestash zelf hosten op je eigen VPS houdt je opslagreferenties en bestandsoverdrachten volledig onder controle, zonder abonnementskosten en zonder afhankelijkheden van derden. Maak verbinding met elke opslag die je al gebruikt, configureer authenticatie en deel toegang met je team.