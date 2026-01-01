Filestash installeren met één klik.
Zelf-gehoste webbestandsbeheerder die browsergebaseerde toegang biedt tot FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git, en 20+ opslag-backends.
Kies een VPS-abonnement voor Filestash
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Filestash kunt bouwen
Filestash is een open-source platform voor bestandsbeheer, onafhankelijk van opslag, dat je een overzichtelijke browserinterface biedt voor toegang tot bestanden via meer dan 20 protocollen — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox en meer. In plaats van afzonderlijke clients te onderhouden voor elk opslagsysteem, brengt Filestash ze samen onder één intuïtieve webinterface.
Filestash zelf hosten op je eigen VPS houdt je opslagreferenties en bestandsoverdrachten volledig onder controle, zonder abonnementskosten en zonder afhankelijkheden van derden. Maak verbinding met elke opslag die je al gebruikt, configureer authenticatie en deel toegang met je team.
Key features van Filestash
20+ Opslag-backends
Maak verbinding met FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox en meer via één uniforme interface zonder van client te wisselen.
Meerdere Toegangsprotocollen
Krijg toegang tot uw bestanden via de web-interface, SFTP-gateway, WebDAV of S3-compatibele API — zodat Filestash werkt met uw bestaande tools en workflows.
Documentbewerking in de browser
Bewerk kantoordocumenten rechtstreeks in de browser met optionele Collabora Online-integratie — geen desktop-apps of bestandsdownloads vereist.
Plug-in architectuur
Breid Filestash uit met plugins voor gespecialiseerde bestandsviewers, authenticatiebackends, opslagconnectoren en workflowautomatisering.
AI-gestuurd zoeken
Slim zoeken en intelligente mappen helpen u snel bestanden te vinden in alle verbonden opslagback-ends.
Waarom zou je Filestash op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.