Implementeer Hi.Events met één-klik installatie.
Open source evenementenbeheer en ticketplatform voor conferenties, workshops en meetups.
Kies een VPS-abonnement voor Hi.Events
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hi.Events kunt bouwen
Hi.Events is een modern, open-source platform voor evenementenbeheer en ticketverkoop, speciaal gebouwd voor organisatoren die volledige controle willen over hun evenementen zonder per ticket kosten te betalen aan commerciële platforms. Het beheert de volledige levenscyclus van evenementen — van het publiceren van evenementpagina's en het verkopen van tickets tot het inchecken van deelnemers en het analyseren van verkopen — alles vanuit één uniform dashboard.
Door Hi.Events zelf te hosten op je eigen VPS, houd je de gegevens van deelnemers, betalingsconfiguratie en evenementinhoud volledig onder controle. In plaats van een percentage van elk ticket te verliezen aan een SaaS-provider, betaal je een vast VPS-bedrag, ongeacht hoeveel tickets je verkoopt, en kun je het platform aanpassen aan je merk.
Key features van Hi.Events
Aanpasbare Evenementpagina's
Maak evenementpagina's in uw huisstijl met aangepaste domeinen, uw eigen logo's en op maat gemaakte homepage-indelingen die aansluiten bij uw organisatie.
Stripe Ticketverkoop
Verkoop betaalde en gratis tickets met native Stripe-integratie, promotiecodes, capaciteitslimieten en gelaagde prijsregels.
QR Inchecken
Valideer aanwezigen bij de deur met QR-gecodeerde tickets en een ingebouwde check-in interface, ontworpen voor personeel op mobiele apparaten.
Orderbeheer
Bestellingen volgen, terugbetalingen uitvoeren, tickets opnieuw verzenden en deelnemerslijsten exporteren voor het afdrukken van badges of follow-ups na het evenement.
Verkoopanalyse
Volg de ticketverkoop, omzet en bezoekersaantallen in realtime met ingebouwde dashboards en rapportage per evenement.
REST API & Webhooks
Integreer Hi.Events met CRM's, mailinglijsten of aangepaste workflows via een gedocumenteerde REST API en webhook-systeem.
Waarom zou je Hi.Events op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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