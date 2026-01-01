Hi.Events is een modern, open-source platform voor evenementenbeheer en ticketverkoop, speciaal gebouwd voor organisatoren die volledige controle willen over hun evenementen zonder per ticket kosten te betalen aan commerciële platforms. Het beheert de volledige levenscyclus van evenementen — van het publiceren van evenementpagina's en het verkopen van tickets tot het inchecken van deelnemers en het analyseren van verkopen — alles vanuit één uniform dashboard.

Door Hi.Events zelf te hosten op je eigen VPS, houd je de gegevens van deelnemers, betalingsconfiguratie en evenementinhoud volledig onder controle. In plaats van een percentage van elk ticket te verliezen aan een SaaS-provider, betaal je een vast VPS-bedrag, ongeacht hoeveel tickets je verkoopt, en kun je het platform aanpassen aan je merk.