Installeer Bagisto in één klik.
Open-source Laravel e-commerce platform voor het maken van webshops met ondersteuning voor meerdere valuta's, meerdere talen en betalingsgateways.
Kies een VPS-abonnement voor Bagisto
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bagisto kunt bouwen
Bagisto is een open-source e-commerceplatform gebouwd op het Laravel PHP-framework, waardoor verkopers een complete basis krijgen voor het runnen van een online winkel zonder abonnementskosten of omzetdeling. Het wordt geleverd met een klantgerichte webwinkel, een uitgebreid adminpaneel, productcatalogusbeheer, orderverwerking, voorraadbeheer en een afrekenproces dat standaard meervoudige valuta- en meertalige vereisten afhandelt.
Bagisto zelf hosten op uw VPS betekent dat de transactiegegevens, klantgegevens en productcatalogus van uw winkel op infrastructuur blijven die u volledig beheert — essentieel voor bedrijven die opereren onder vereisten voor gegevensresidentie of voor degenen die transactiekosten en platformbeperkingen van SaaS-providers willen vermijden.
Key features van Bagisto
Ondersteuning voor meerdere valuta
Betalingen accepteren in elke valuta en prijzen weergeven in de lokale valuta van de klant, met configureerbaar wisselkoersbeheer.
Meertalige storefront
Bedien wereldwijde klanten in hun voorkeurstaal met ingebouwde lokalisatie voor productpagina's, afrekenprocessen en transactionele e-mails.
Flexibele productcatalogus
Beheer eenvoudige, configureerbare, gegroepeerde en downloadbare producten met varianten, aangepaste attributen en dynamische prijsregels.
Integraties van betalingsgateways
Verbind Stripe, PayPal en andere populaire gateways standaard, met een plug-insysteem om aangepaste betaalmethoden toe te voegen.
REST en GraphQL API's
Volledige API-dekking stelt u in staat om headless webwinkels en mobiele apps te bouwen, of order- en productgegevens te integreren met ERP-systemen en fulfilmentdiensten.
Waarom zou je Bagisto op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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