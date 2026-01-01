Bagisto is een open-source e-commerceplatform gebouwd op het Laravel PHP-framework, waardoor verkopers een complete basis krijgen voor het runnen van een online winkel zonder abonnementskosten of omzetdeling. Het wordt geleverd met een klantgerichte webwinkel, een uitgebreid adminpaneel, productcatalogusbeheer, orderverwerking, voorraadbeheer en een afrekenproces dat standaard meervoudige valuta- en meertalige vereisten afhandelt.

Bagisto zelf hosten op uw VPS betekent dat de transactiegegevens, klantgegevens en productcatalogus van uw winkel op infrastructuur blijven die u volledig beheert — essentieel voor bedrijven die opereren onder vereisten voor gegevensresidentie of voor degenen die transactiekosten en platformbeperkingen van SaaS-providers willen vermijden.