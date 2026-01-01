Installeer FOSSBilling met één-klik installatie.
Open-source facturatie- en klantenbeheerplatform voor webhostingproviders, bureaus en freelancers.
Kies een VPS-abonnement voor FOSSBilling
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FOSSBilling kunt bouwen
FOSSBilling is een gratis, open-source facturatie- en klantenbeheersysteem ontworpen voor webhostingbedrijven, bureaus en freelancers die een professioneel, zelfgehost alternatief nodig hebben voor dure facturatiesoftware-abonnementen. Het biedt een compleet klantenportaal waar klanten hun diensten kunnen beheren, supporttickets kunnen indienen, facturen kunnen betalen en de bestelgeschiedenis kunnen bekijken — alles vanuit één gepersonaliseerde interface.
Door FOSSBilling zelf te hosten, houd je alle klantgegevens, betalingsgegevens en facturatiegeschiedenis onder je directe controle, zonder transactiekosten of vendor lock-in. Het platform ondersteunt meerdere betaalgateways, geautomatiseerde terugkerende facturatie en een modulair uitbreidingssysteem waarmee je het precies kunt afstemmen op je bedrijfsprocessen.
Key features van FOSSBilling
Geautomatiseerde terugkerende facturatie
Stel abonnementsproducten in die klanten automatisch factureren volgens uw gedefinieerde factureringscyclus, waardoor handmatig werk wordt verminderd en een voorspelbare inning van inkomsten wordt gewaarborgd.
Geïntegreerde supporttickets
Ingebouwde helpdesk laat klanten ondersteuningstickets direct in hun portaal openen en volgen, waardoor facturatie- en ondersteuningscommunicatie op één plek blijft.
Meerdere betaalgateways
Koppel PayPal, Stripe en tientallen andere betalingsverwerkers, zodat klanten facturen kunnen betalen op de manier die hen het beste uitkomt.
Klant zelfserviceportaal
Klanten kunnen hun eigen diensten beheren, facturen downloaden, contactgegevens bijwerken en hun accountstatus controleren zonder contact met u op te nemen.
Order- en productbeheer
Definieer configureerbare producten en prijscategorieën, beheer upgrades en downgrades, en automatiseer provisioning-hooks via het uitbreidbare modulesysteem.
Ingebouwde cron-automatisering
De officiële Docker-image voert FOSSBilling cron automatisch elke vijf minuten uit, zodat facturen worden gegenereerd en abonnementen worden verlengd zonder handmatige planning.
Waarom zou je FOSSBilling op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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