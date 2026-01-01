EverShop is een modern, open-source e-commerceplatform gebouwd op Node.js, React en GraphQL. In tegenstelling tot oudere PHP-gebaseerde commerceplatforms, is EverShop ontworpen rond een server-side gerenderde React-webwinkel, een grafiekgestuurd uitbreidingssysteem en PostgreSQL-persistentie – wat ontwikkelaars een bekende toolchain en shoppers een snelle, app-achtige ervaring biedt.

Door EverShop zelf te hosten op uw VPS blijven handelaarsgegevens, klantgegevens en ordergeschiedenis op infrastructuur die u beheert, zonder transactiekosten of platformcommissies. De catalogus, het thema, betalingsintegraties en verzendregels zijn allemaal configureerbaar via de admin-gebruikersinterface, terwijl ontwikkelaars het platform kunnen uitbreiden met eersteklas TypeScript-modules.