Implementeer EverShop met één-klik installatie.
Modern open-source e-commerceplatform gebouwd met Node.js, React en GraphQL voor snelle, aanpasbare webshops.
Kies een VPS-abonnement voor EverShop
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met EverShop kunt bouwen
EverShop is een modern, open-source e-commerceplatform gebouwd op Node.js, React en GraphQL. In tegenstelling tot oudere PHP-gebaseerde commerceplatforms, is EverShop ontworpen rond een server-side gerenderde React-webwinkel, een grafiekgestuurd uitbreidingssysteem en PostgreSQL-persistentie – wat ontwikkelaars een bekende toolchain en shoppers een snelle, app-achtige ervaring biedt.
Door EverShop zelf te hosten op uw VPS blijven handelaarsgegevens, klantgegevens en ordergeschiedenis op infrastructuur die u beheert, zonder transactiekosten of platformcommissies. De catalogus, het thema, betalingsintegraties en verzendregels zijn allemaal configureerbaar via de admin-gebruikersinterface, terwijl ontwikkelaars het platform kunnen uitbreiden met eersteklas TypeScript-modules.
Key features van EverShop
Moderne JS stack
Gebouwd op Node.js, React en GraphQL, zodat ontwikkelaars de webshop en admin kunnen uitbreiden met dezelfde toolchain die ze dagelijks al gebruiken.
Server-side rendering
SSR React-webwinkel levert direct een snelle eerste weergave en SEO-vriendelijke HTML, met client-side hydratatie voor app-achtige navigatie.
Catalogus en inventaris
Beheer producten, varianten, attributen, categorieën en voorraad vanuit één admin-interface met bulkbewerking en CSV-import.
Winkelwagen en afrekenen
Aanpasbare afrekenpagina met ondersteuning voor gastbestellingen, kortingscodes, verzendregels en meerdere belastingzones.
Extensiesysteem
Eersteklas TypeScript module API en hook-systeem maken het eenvoudig om aangepaste betalingsproviders, thema's of bedrijfslogica toe te voegen zonder de core te forken.
PostgreSQL-backend
Alle catalogus-, klant- en ordergegevens bevinden zich in PostgreSQL — eenvoudig te back-uppen, repliceren en direct op te vragen voor rapporten of migraties.
Waarom zou je EverShop op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.