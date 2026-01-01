AureusERP is een modern, open-source enterprise resource planning platform gebouwd op Laravel 11 en FilamentPHP 3. Het brengt financiën, personeelszaken, voorraadbeheer, verkoop en klantrelatiebeheer samen onder één samenhangende interface — waardoor de noodzaak voor losgekoppelde spreadsheets en afzonderlijke tools wordt geëlimineerd.

Door AureusERP zelf te hosten op uw eigen VPS, heeft u uw bedrijfsgegevens volledig onder controle, zonder kosten per gebruiker of vendor lock-in. Met meer dan 10.000 GitHub-sterren en actieve dagelijkse ontwikkeling, biedt het een geloofwaardig open-source alternatief voor betaalde ERP-suites zoals Odoo of SAP Business One.