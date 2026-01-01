Installeer AureusERP met één-klik installatie.
Open-source ERP-platform voor het MKB dat financiën, HR, voorraadbeheer, verkoop en CRM omvat in één geïntegreerd systeem.
Kies een VPS-abonnement voor AureusERP
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AureusERP kunt bouwen
AureusERP is een modern, open-source enterprise resource planning platform gebouwd op Laravel 11 en FilamentPHP 3. Het brengt financiën, personeelszaken, voorraadbeheer, verkoop en klantrelatiebeheer samen onder één samenhangende interface — waardoor de noodzaak voor losgekoppelde spreadsheets en afzonderlijke tools wordt geëlimineerd.
Door AureusERP zelf te hosten op uw eigen VPS, heeft u uw bedrijfsgegevens volledig onder controle, zonder kosten per gebruiker of vendor lock-in. Met meer dan 10.000 GitHub-sterren en actieve dagelijkse ontwikkeling, biedt het een geloofwaardig open-source alternatief voor betaalde ERP-suites zoals Odoo of SAP Business One.
Key features van AureusERP
Geïntegreerde Financiële Module
Beheer crediteuren en debiteuren, journaals, facturen en financiële rapporten vanuit één enkel, uniform dashboard.
HR en Salarisadministratie
Beheer werknemers, contracten, aanwezigheid en verlofaanvragen zonder te wisselen tussen afzonderlijke HR-tools.
Voorraadbeheer
Bewaak voorraadniveaus, magazijnen, inkooporders en productbewegingen in realtime om tekorten en overbevoorrading te voorkomen.
CRM en Verkooppijplijn
Beheer leads, kansen en klantaccounts via een pijplijnweergave die direct is gekoppeld aan facturatie en orderafhandeling.
FilamentPHP Beheer-UI
Schone, snelle admin-interface gebouwd op FilamentPHP 3 geeft elke module een consistente uitstraling zonder extra configuratie.
Waarom zou je AureusERP op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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