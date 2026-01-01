Installeer Gokapi met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelf-gehoste bestandsserver met verlopende links, wachtwoordbeveiliging en optionele S3-backend.
Kies een VPS-abonnement voor Gokapi
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gokapi kunt bouwen
Gokapi is een open-source, zelf-gehoste bestandsuitwisselingsserver, gemodelleerd naar het inmiddels stopgezette Firefox Send. Het stelt je in staat om bestanden te uploaden via een web-interface en korte, verlopende downloadlinks uit te geven — ideaal voor eenmalig delen waarbij de ontvanger geen account heeft op jouw platform. Opslag kan een lokale schijf zijn of elke S3-compatibele bucket, en elke link ondersteunt configureerbare vervaldatum, downloadlimieten en optionele wachtwoorden.
Het zelf hosten van Gokapi op je eigen VPS houdt gedeelde inhoud en toegangslogboeken van ontvangers binnen je eigen infrastructuur, in plaats van bij een SaaS-uploadservice. De enkele Go-binary houdt de voetafdruk klein, en in tegenstelling tot openbare bestandsuitwisselingsplatforms zijn er geen geadverteerde misbruikkanalen — alleen de mensen naar wie je een link stuurt, kunnen zien wat je hebt geüpload.
Key features van Gokapi
Verlopende deellinks
Elk geüpload bestand krijgt een korte URL met configureerbare vervaldatum op basis van tijd of aantal downloads, zodat links niet meer werken nadat de ontvanger ze heeft opgehaald.
Wachtwoordbeveiligde links
Beveilig downloads optioneel met een wachtwoord per link, zodat zelfs gelekte URL's niet kunnen worden geopend zonder het geheim.
Lokale of S3-opslag
Sla bestanden op op het lokale volume of verwijs Gokapi naar elke S3-compatibele bucket (AWS, Backblaze, MinIO) voor elastische, duurzame opslag.
End-to-end encryptie
Optionele client-side versleuteling zorgt ervoor dat de server nooit platte tekst ziet voor uploads die worden gedeeld via eenmalige end-to-end versleutelde links.
Accounts voor meerdere gebruikers
Maak afzonderlijke gebruikersaccounts aan zodat meerdere personeelsleden of familieleden één instantie delen met geïsoleerde uploadgeschiedenissen.
API en CLI
Upload programmatisch via de REST API of de officiële CLI voor het verzenden van build-artefacten, logbundels en automatiseringsoutputs.
Waarom zou je Gokapi op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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