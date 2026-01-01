Gokapi is een open-source, zelf-gehoste bestandsuitwisselingsserver, gemodelleerd naar het inmiddels stopgezette Firefox Send. Het stelt je in staat om bestanden te uploaden via een web-interface en korte, verlopende downloadlinks uit te geven — ideaal voor eenmalig delen waarbij de ontvanger geen account heeft op jouw platform. Opslag kan een lokale schijf zijn of elke S3-compatibele bucket, en elke link ondersteunt configureerbare vervaldatum, downloadlimieten en optionele wachtwoorden.

Het zelf hosten van Gokapi op je eigen VPS houdt gedeelde inhoud en toegangslogboeken van ontvangers binnen je eigen infrastructuur, in plaats van bij een SaaS-uploadservice. De enkele Go-binary houdt de voetafdruk klein, en in tegenstelling tot openbare bestandsuitwisselingsplatforms zijn er geen geadverteerde misbruikkanalen — alleen de mensen naar wie je een link stuurt, kunnen zien wat je hebt geüpload.