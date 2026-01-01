Implementeer Reactive Resume met één-klik installatie.
Gratis, open-source cv-bouwer die uw carrièregegevens op uw eigen server bewaart, niet in een cloud van derden.
Kies een VPS-abonnement voor Reactive Resume
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Reactive Resume kunt bouwen
Reactive Resume is een privacy-eerst, open-source cv-bouwer die u volledige eigendom geeft over uw carrièregegevens. In tegenstelling tot SaaS cv-tools die uw informatie opslaan op servers van derden, betekent zelf-hosten op een VPS dat uw gegevens uw infrastructuur nooit verlaten. Bouw gepolijste cv's met behulp van meer dan 14 professioneel ontworpen sjablonen, bekijk wijzigingen in realtime en exporteer pixel-perfecte PDF's — allemaal zonder een account aan te maken op het platform van iemand anders.
Deze implementatie bundelt alles wat nodig is: PostgreSQL voor gebruikersgegevens, een headless Chrome-renderer voor PDF-generatie en een lokale S3-compatibele bestandsopslag. Optionele AI-schrijfhulp is beschikbaar via OpenAI, Google Gemini of Anthropic Claude als u een API-sleutel opgeeft.
Key features van Reactive Resume
14+ CV-sjablonen
Kies uit professioneel ontworpen sjablonen en pas lettertypen, kleuren en lay-outs aan uw persoonlijke stijl aan.
Pixelnauwkeurige PDF-export
Genereer PDF's via een ingebouwde headless Chrome-renderer — geen externe service of browserplug-in vereist.
Openbaar deelbare links
Deel je cv via een unieke URL die altijd je nieuwste bewerkingen weerspiegelt zonder bestanden opnieuw te versturen.
AI Schrijfhulp
Verbeter de inhoud van je cv met suggesties van OpenAI, Google Gemini of Anthropic Claude met behulp van je eigen API-sleutel.
Twee-factor-authenticatie
Beveilig accounts met TOTP-gebaseerde 2FA en optionele passkey-ondersteuning voor wachtwoordloos inloggen.
Waarom zou je Reactive Resume op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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