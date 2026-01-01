Implementeer OpenEMR met één-klik installatie.
Open-source elektronische patiëntendossiers en medisch praktijkbeheersysteem gebruikt door klinieken en zorgverleners wereldwijd.
Kies een VPS-abonnement voor OpenEMR
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenEMR kunt bouwen
OpenEMR is 's werelds meest gebruikte open-source elektronische patiëntendossier (EPD) en medisch praktijkbeheersysteem. Ontwikkeld voor kleine klinieken tot grote zorgorganisaties, biedt het een complete reeks hulpmiddelen voor patiëntregistratie, klinische documentatie, planning, facturering en rapportage — allemaal binnen één zelf-gehost platform.
Het zelf hosten van OpenEMR op uw eigen VPS geeft u volledige controle over gevoelige patiëntgegevens, waarbij naleving van privacyregelgeving wordt gewaarborgd en medische dossiers op uw eigen infrastructuur worden bewaard. Zonder licentiekosten per gebruiker en met een actieve wereldwijde gemeenschap, is OpenEMR een bewezen alternatief voor dure propriëtaire EPD-systemen.
Key features van OpenEMR
Patiëntendossierbeheer
Bewaar en haal complete patiëntendossiers op, inclusief demografische gegevens, medische geschiedenis, laboratoriumresultaten, voorschriften en klinische aantekeningen in een gestructureerd dossier.
Afspraakplanning
Beheer de agenda's van zorgverleners, patiëntafspraken en terugkerende bezoeken met een multi-resource planner die meerdere zorgverleners en locaties beheert.
Facturatie en codering
Genereer verzekeringsclaims met ondersteuning voor ICD-10 en CPT-codering, volg betalingen en beheer overmakingen om de administratieve overhead van facturering te verminderen.
Klinische beslissingsondersteuning
Toon waarschuwingen voor medicijninteracties, allergiewaarschuwingen en herinneringen voor preventieve zorg op het zorgmoment om veiligere klinische beslissingen te ondersteunen.
E-voorschrijven en laboratoria
Verstuur recepten elektronisch naar apotheken en ontvang gestructureerde laboratoriumresultaten rechtstreeks in patiëntendossiers zonder handmatige herinvoer.
Waarom zou je OpenEMR op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.