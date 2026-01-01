OpenEMR is 's werelds meest gebruikte open-source elektronische patiëntendossier (EPD) en medisch praktijkbeheersysteem. Ontwikkeld voor kleine klinieken tot grote zorgorganisaties, biedt het een complete reeks hulpmiddelen voor patiëntregistratie, klinische documentatie, planning, facturering en rapportage — allemaal binnen één zelf-gehost platform.

Het zelf hosten van OpenEMR op uw eigen VPS geeft u volledige controle over gevoelige patiëntgegevens, waarbij naleving van privacyregelgeving wordt gewaarborgd en medische dossiers op uw eigen infrastructuur worden bewaard. Zonder licentiekosten per gebruiker en met een actieve wereldwijde gemeenschap, is OpenEMR een bewezen alternatief voor dure propriëtaire EPD-systemen.