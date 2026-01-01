Prefect stelt je in staat om elke Python-functie te veranderen in een geplande, observeerbare en automatisch opnieuw geprobeerde workflow met slechts een decorator. In tegenstelling tot YAML-zware orkestratiehulpmiddelen, houdt Prefect workflows als reguliere Python-code â€” testbaar, versiebeheerd en inzetbaar zoals elke andere module. De meegeleverde gebruikersinterface toont real-time uitvoeringsstatus, logs en geschiedenis op taakniveau voor elke uitvoering.

Het zelf hosten van Prefect op je VPS elimineert cloud-uitvoeringskosten, geeft je onbeperkte workflow-uitvoeringen tegen vaste infrastructuurkosten, en houdt gevoelige pijplijngegevens â€” referenties, queryresultaten, logs â€” volledig op je eigen infrastructuur zonder vendor lock-in.