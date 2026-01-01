Implementeer Prefect met Ã©Ã©n-klik-installatie.
Modern Python-native workflow-orkestratieplatform voor het bouwen, plannen en monitoren van datapijplijnen en automatiseringstaken.
Kies een VPS-abonnement voor Prefect
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Prefect kunt bouwen
Prefect stelt je in staat om elke Python-functie te veranderen in een geplande, observeerbare en automatisch opnieuw geprobeerde workflow met slechts een decorator. In tegenstelling tot YAML-zware orkestratiehulpmiddelen, houdt Prefect workflows als reguliere Python-code â€” testbaar, versiebeheerd en inzetbaar zoals elke andere module. De meegeleverde gebruikersinterface toont real-time uitvoeringsstatus, logs en geschiedenis op taakniveau voor elke uitvoering.
Het zelf hosten van Prefect op je VPS elimineert cloud-uitvoeringskosten, geeft je onbeperkte workflow-uitvoeringen tegen vaste infrastructuurkosten, en houdt gevoelige pijplijngegevens â€” referenties, queryresultaten, logs â€” volledig op je eigen infrastructuur zonder vendor lock-in.
Key features van Prefect
Python-native werkstromen
Versier elke Python-functie met
@flow of
@task om planning, nieuwe pogingen, caching en observeerbaarheid te krijgen â€” geen eigen DSL om te leren.
Automatische nieuwe pogingen
Configureer exponentiÃ«le backoff en aangepaste logica voor opnieuw proberen per taak, zodat tijdelijke storingen in API's, databases of netwerkoproepen herstellen zonder handmatige tussenkomst.
Realtime monitoring
De ingebouwde UI toont de live taakstatus, uitvoerlogs en de uitvoeringsgeschiedenis, zodat u altijd weet wat er draait, wat is mislukt en waarom.
Flexibele planning
Cron-expressies, intervaltriggers en gebeurtenisgestuurde implementaties stellen u in staat om pipelines op elk gewenst tijdstip of als reactie op externe gebeurtenissen uit te voeren.
Werkpools & Werkers
Verdeel de uitvoering van de flow over meerdere workerprocessen of machines, waarbij de rekenkracht onafhankelijk van de orchestratieserver wordt geschaald.
Waarom zou je Prefect op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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