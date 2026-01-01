Installeer Faraday met Ã©Ã©n-klik installatie.
Open-source kwetsbaarheidsbeheerplatform dat beveiligingsbevindingen centraliseert en de herstelwerkzaamheden voor beveiligingsteams stroomlijnt.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Faraday kunt bouwen
Faraday is een enterprise-grade kwetsbaarheidsbeheerplatform dat beveiligingsteams een uniforme werkruimte biedt om kwetsbaarheden in hun gehele infrastructuur te ontdekken, volgen en verhelpen. Het integreert met meer dan 80 beveiligingstools, importeert en normaliseert automatisch scangegevens van verschillende scanners en testframeworks, zodat teams zich kunnen richten op analyse in plaats van handmatige gegevensverwerking.
Het zelf hosten van Faraday op uw VPS zorgt ervoor dat gevoelige beveiligingsbevindingen en audit trails onder uw volledige controle blijven â€” en voldoet aan strikte compliance-eisen voor de verwerking van kwetsbaarheidsgegevens, terwijl het enterprise-mogelijkheden biedt zonder de terugkerende kosten van cloudgebaseerde platforms.
Key features van Faraday
80+ Toolintegraties
Importeert en normaliseert automatisch kwetsbaarheidsgegevens van industriestandaard scanners en testframeworks, waardoor handmatige gegevensaggregatie wordt geÃ«limineerd.
Teamsamenwerking
Multi-user werkruimtes met rolgebaseerde toegangscontrole stellen beveiligingsteams in staat om samen te werken aan beoordelingen en het eigenaarschap van herstelacties in realtime te volgen.
Risicoprioritering
Ingebouwde risicoscore- en prioriteringsengine helpt teams om herstelinspanningen te richten op de kwetsbaarheden die de grootste daadwerkelijke bedreiging vormen.
Nalevingsrapportage
Aangepaste rapportagesjablonen en audit trails helpen compliance officers om verbeteringen in de beveiligingshouding aan te tonen en te voldoen aan wettelijke vereisten.
RESTful API
Een volledige REST API maakt integratie mogelijk met CI/CD-pijplijnen en SIEM-tools, waardoor DevSecOps-teams het volgen van kwetsbaarheden gedurende de gehele SDLC kunnen automatiseren.
Waarom zou je Faraday op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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