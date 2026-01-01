Faraday is een enterprise-grade kwetsbaarheidsbeheerplatform dat beveiligingsteams een uniforme werkruimte biedt om kwetsbaarheden in hun gehele infrastructuur te ontdekken, volgen en verhelpen. Het integreert met meer dan 80 beveiligingstools, importeert en normaliseert automatisch scangegevens van verschillende scanners en testframeworks, zodat teams zich kunnen richten op analyse in plaats van handmatige gegevensverwerking.

Het zelf hosten van Faraday op uw VPS zorgt ervoor dat gevoelige beveiligingsbevindingen en audit trails onder uw volledige controle blijven â€” en voldoet aan strikte compliance-eisen voor de verwerking van kwetsbaarheidsgegevens, terwijl het enterprise-mogelijkheden biedt zonder de terugkerende kosten van cloudgebaseerde platforms.