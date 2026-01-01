Implementeer Authentik met een installatie met één klik.
Open-source identiteitsprovider die enterprise SSO, OAuth2, SAML en multi-factor authenticatie levert voor elke applicatie.
Kies een VPS-abonnement voor Authentik
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Authentik kunt bouwen
Authentik is een flexibele open-source identiteitsprovider die organisaties bedrijfsbrede authenticatie en gebruikersbeheer biedt zonder de complexiteit die doorgaans gepaard gaat met identiteitsinfrastructuur. Het ondersteunt OAuth2-, OpenID Connect- en SAML-protocollen, waardoor het compatibel is met vrijwel elke applicatie of service die gebruikersauthenticatie nodig heeft. Multi-factor authenticatie, aanpasbare inlogstromen, LDAP-integratie en een selfservice gebruikersportaal maken de mogelijkheden compleet.
Authentik zelf hosten geeft u volledige gegevenssoevereiniteit over gebruikersgegevens en sessiegegevens, elimineert terugkerende kosten per gebruiker die door commerciële identiteitsproviders in rekening worden gebracht, en stelt u in staat authenticatiestromen aan te passen aan de exacte vereisten van uw organisatie. Deze implementatie draait een server, een achtergrondwerker, PostgreSQL en Redis — alles wat nodig is voor een productieklare identiteitsplatform.
Key features van Authentik
Universele SSO protocollen
Ondersteuning voor OAuth2, OpenID Connect en SAML betekent dat Authentik standaard werkt als de identiteitsprovider voor vrijwel elke moderne applicatie of dienst.
Flexibele MFA
Meervoudige authenticatie afdwingen via TOTP-authenticator-apps, WebAuthn-hardwaretokens of sms — configureerbaar per applicatie of gebruikersgroep.
Aanpasbare inlogstromen
Ontwerp authenticatiepijplijnen met voorwaardelijke stappen, aangepaste branding en beleidsgebaseerde toegangscontrole om te voldoen aan de beveiligingsvereisten van uw organisatie.
LDAP-directory-integratie
Maak verbinding met bestaande Active Directory- of LDAP-mappen om gebruikers en groepen te synchroniseren, waardoor u uw gebruikersdatabase niet helemaal opnieuw hoeft op te bouwen.
Audit- en compliancelogging
Gedetailleerde gebeurtenislogboeken en audit trails leggen elke authenticatiegebeurtenis vast, waardoor u de nodige zichtbaarheid krijgt voor beveiligingscontroles en naleving van regelgeving.
Waarom zou je Authentik op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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