Authentik is een flexibele open-source identiteitsprovider die organisaties bedrijfsbrede authenticatie en gebruikersbeheer biedt zonder de complexiteit die doorgaans gepaard gaat met identiteitsinfrastructuur. Het ondersteunt OAuth2-, OpenID Connect- en SAML-protocollen, waardoor het compatibel is met vrijwel elke applicatie of service die gebruikersauthenticatie nodig heeft. Multi-factor authenticatie, aanpasbare inlogstromen, LDAP-integratie en een selfservice gebruikersportaal maken de mogelijkheden compleet.

Authentik zelf hosten geeft u volledige gegevenssoevereiniteit over gebruikersgegevens en sessiegegevens, elimineert terugkerende kosten per gebruiker die door commerciële identiteitsproviders in rekening worden gebracht, en stelt u in staat authenticatiestromen aan te passen aan de exacte vereisten van uw organisatie. Deze implementatie draait een server, een achtergrondwerker, PostgreSQL en Redis — alles wat nodig is voor een productieklare identiteitsplatform.