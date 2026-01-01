Implementeer Authorizer met één-klik installatie.
Open-source zelf-gehoste authenticatieserver die uw apps een complete identiteitslaag biedt zonder SaaS van derden.
Kies een VPS-abonnement voor Authorizer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Wat je met Authorizer kunt bouwen
Authorizer is een zelf-gehoste authenticatie- en autorisatieserver die clouddiensten zoals Auth0, Firebase Auth of Clerk vervangt. Het biedt e-mail/wachtwoord-login, sociale OAuth met meer dan 10 providers, magische links, multi-factor authenticatie en rolgebaseerde toegangscontrole out-of-the-box — alles draaiend binnen uw eigen infrastructuur, met gebruikersgegevens opgeslagen in uw eigen database.
In plaats van per-gebruiker kosten te betalen of een derde partij te vertrouwen met de inloggegevens van uw gebruikers, behoudt het zelf hosten van Authorizer de volledige eigendom van uw identiteitslaag. Het exposeert een GraphQL API en een ingebouwde inlogpagina waar uw applicaties naar kunnen omleiden, ondersteund door SQLite, PostgreSQL, MySQL, of een van de meer dan 13 ondersteunde database-backends.
Key features van Authorizer
Sociale en wachtwoordloze login
Ondersteuning voor Google, GitHub en 10+ OAuth-providers naast magic link en TOTP-gebaseerde MFA, zodat gebruikers kunnen inloggen op de manier die zij verkiezen.
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer
Definieer aangepaste rollen en beveiligde rollen om te beperken wat geauthenticeerde gebruikers binnen uw applicatie kunnen doen.
GraphQL API
Volledige GraphQL-interface voor gebruikersbeheer, tokenuitgifte en configuratie maakt integratie eenvoudig in elke tech-stack.
Ingebouwde aanmeldings-UI
Wordt geleverd met een gebruiksklare inlogpagina op /app en een admin-dashboard op /dashboard — geen aangepaste auth UI nodig om te beginnen.
13+ database-backends
Draai op SQLite voor eenvoud of maak verbinding met PostgreSQL, MySQL, MongoDB, of een van de 10+ andere ondersteunde databases naarmate uw behoeften toenemen.
Waarom zou je Authorizer op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Aanbevolen serverlocatie:
Controleren...
Begin lokaal. Groei wereldwijd.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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