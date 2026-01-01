Authorizer is een zelf-gehoste authenticatie- en autorisatieserver die clouddiensten zoals Auth0, Firebase Auth of Clerk vervangt. Het biedt e-mail/wachtwoord-login, sociale OAuth met meer dan 10 providers, magische links, multi-factor authenticatie en rolgebaseerde toegangscontrole out-of-the-box — alles draaiend binnen uw eigen infrastructuur, met gebruikersgegevens opgeslagen in uw eigen database.

In plaats van per-gebruiker kosten te betalen of een derde partij te vertrouwen met de inloggegevens van uw gebruikers, behoudt het zelf hosten van Authorizer de volledige eigendom van uw identiteitslaag. Het exposeert een GraphQL API en een ingebouwde inlogpagina waar uw applicaties naar kunnen omleiden, ondersteund door SQLite, PostgreSQL, MySQL, of een van de meer dan 13 ondersteunde database-backends.