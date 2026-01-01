Implementeer 2FAuth met één-klik installatie.
Zelf-gehoste webgebaseerde tweefactorauthenticatiebeheerder, toegankelijk vanaf elk apparaat, waarbij uw codes onder uw controle blijven.
Kies een VPS-abonnement voor 2FAuth
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met 2FAuth kunt bouwen
2FAuth is een open-source, webgebaseerd alternatief voor mobiele authenticator-apps zoals Google Authenticator en Authy. Het genereert Time-based One-Time Passwords (TOTP) en HOTP-codes via een overzichtelijke browserinterface, zodat je authenticatiecodes vanaf elk apparaat bereikbaar zijn – en niet vastzitten aan één enkele telefoon.
In tegenstelling tot authenticators die alleen mobiel werken, slaat 2FAuth je geheimen op in infrastructuur die jij beheert, met versleutelde opslag en optionele accountbeveiliging. Dit betekent geen vendor lock-in, geen gegevens die worden gedeeld met commerciële diensten, en geen afhankelijkheid van een telefoon die verloren of beschadigd kan raken wanneer je het meest moet inloggen.
Key features van 2FAuth
Webgebaseerde toegang
Krijg toegang tot al uw 2FA-codes vanaf elke browser op elk apparaat, waardoor u niet langer afhankelijk bent van één telefoon tijdens kritieke inlogmomenten.
TOTP en HOTP ondersteuning
Genereert zowel tijdgebonden als tellergebonden eenmalige wachtwoorden, en omvat de authenticatiestandaarden die door vrijwel elke dienst met 2FA worden gebruikt.
Eenvoudige accountinstallatie
Voeg accounts toe via QR-codescanning of handmatige invoer, en organiseer ze in groepen met pictogrammen voor snelle visuele identificatie.
Importeren en exporteren
Migreer van Google Authenticator, Aegis en 2FAS met ingebouwde importtools, en exporteer uw gegevens op elk gewenst moment om lock-in te voorkomen.
Wachtwoordloos inloggen
WebAuthn-ondersteuning stelt u in staat om uzelf te authenticeren bij 2FAuth zonder wachtwoord, waarbij een moderne beveiligingslaag wordt toegevoegd aan de manager die uw andere accounts bewaakt.
Waarom zou je 2FAuth op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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