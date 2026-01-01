2FAuth is een open-source, webgebaseerd alternatief voor mobiele authenticator-apps zoals Google Authenticator en Authy. Het genereert Time-based One-Time Passwords (TOTP) en HOTP-codes via een overzichtelijke browserinterface, zodat je authenticatiecodes vanaf elk apparaat bereikbaar zijn – en niet vastzitten aan één enkele telefoon.

In tegenstelling tot authenticators die alleen mobiel werken, slaat 2FAuth je geheimen op in infrastructuur die jij beheert, met versleutelde opslag en optionele accountbeveiliging. Dit betekent geen vendor lock-in, geen gegevens die worden gedeeld met commerciële diensten, en geen afhankelijkheid van een telefoon die verloren of beschadigd kan raken wanneer je het meest moet inloggen.